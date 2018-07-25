اتحاد موظفي (أونروا): الادارة تعلن الحرب على الموظفين.. وسندخل بنزاع عمل معها

خاص دنيا الوطنأكد اتحاد موظفي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) أن ادارة الوكالة أعلنت الحرب على الموظفين واللاجئين الفلسطينيين، وذلك بعد قرارها بفصل عدد كبير منهم واحالة آخرين الى برنامج الدوام الجزئي.واعلن الاتحاد في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الدخول في نزاع عمل مع ادارة الوكالة بدءاً من اليوم الأربعاء، بعد قرار فصلوأوضح، أن هناك 13 الف موظف سينظمون اعتصاما مفتوحا داخل وأمام المقر الرئيسي للوكالة في مكتب غزة الاقليمي ومكتب رئاسة غزة، حتى إلغاء القرار.وأشار الاتحاد إلى أنه سيتم اغلاق كافة مقرات رؤساء المناطق في قطاع غزة حتى إشعار اخر، داعيا رؤساء المناطق ومدراء الدوائر والبرامج لمقاطعة الادارة وقطع الاتصال معها، وعدم تطبيق قراراتها، والانحياز التام مع مصالح الموظفين، مطالبا الجميع تطبيق القرار الصاد عنه، معتبرة في الوقت ذاته أن كل من يخالفه يعتبر منشق عن الصف النقابي.وأعرب الاتحاد عن دعمه كل الفعاليات التي تدعو لها الجهات المعنية باللاجئين من لجان وفصائل وطنية وإسلامية ومجالس أولياء أمور.وأكد انه واتحاد رئاسة غزة في حالة انعقاد دائم حتى رفع الظلم عن الموظفين واللاجئين.