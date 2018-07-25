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إسرائيل تحتفل بذكرى ميلاد طبيب مصري أنقذ يهودية من المحرقة النازية.. وموقف عائلته صادم

إسرائيل تحتفل بذكرى ميلاد طبيب مصري أنقذ يهودية من المحرقة النازية.. وموقف عائلته صادم
محمد حلمي
خاص دنيا الوطن
احتفل حساب إسرائيل بالعربية الموثق عبر تويتر، والتابع للخارجية الإسرائيلية بذكرى ميلاد الطبيب المصري محمد حلمي  بنشر فيديو تعريفي عنه.

وكتب الحساب: "في مثل هذا اليوم ولد دكتور محمد حلمي، الطبيب المصري الذي كرمته إسرائيل لإنقاذه يهودية من المحرقة النازية. تعرفوا عليه"

 


من هو؟

الطبيب محمد حلمي، وُلد في الخرطوم عام 1901 - كانت جزءاً من مصر- ودرس الطب عام 1922 في برلين، وبعد التخرج عمل في معهد روبرت كوخ، لكنه سرعان ما فُصل عن عمله عام 1937 وبدأ يعاني ذات نفسه من العنصرية النازية، حيث تم منعه من العمل في اي مستشفى عام بعد وصول النازيين إلى الحكم في ألمانيا، وتم منعه من الزواج من خطيبته الألمانية.

خلال الحرب بقي حلمي يعالج مرضاه اليهود وغيرهم في عيادته ومنها عائلة آنا بوروس (غوتمان)، التي خبئها في بيته وساعدها بالحصول على اوراق ثبوتية جديدة، وادعى أمام الحكومة أنها ابنته(بحسب فيديو إسرائيل بالعربية)، كما ساعد أيضا والدة ووالد انا يوليا وجورج واهر وجدتها سسيليا رودنيك وقام خلال فترة الحرب بتقديم العناية الطبية والادوية لهم عند الحاجة.

تكريم مرفوض

قامت إسرائيل بتكريم الطبيب حلمى الذي توفي في برلين عام 1982 عن عمر يناهز 81 عاماً،  بمنحه جائزة "شرفاء بين الأمم" العام الماضي من مؤسسة "ياد فاشيم" لتوثيق وتخليد ذكرى محرقة الهولوكوست،وهو أول عربى تقوم بتكريمه، لأنه خاطر بحياته من أجل إنقاذ بعض اليهود .

لكن المفاجئ أن عائلته رفضت التكريم، وقالت واحدة من أفراد الأسرة لوكالة الأسوشيتد برس إن عائلتها لن تقبل هذه الجائزة، والتي تُعد واحدة من أبرز الجوائز المرموقة فى إسرائيل، ولأول مرة يفوز بها مواطن غير يهودي.

وقالت ميرفت حسن، زوجة حفيد شقيق حلمى، للأسوشيتد برس فى مقابلة بمنزلها فى القاهرة العام الماضي "إذا كرمت دولة أخرى الدكتور حلمى، فسيكون سعيدا بهذا التكريم". وكان محمد حلمى طبيبا مصريا عاش فى برلين وساعد عددا من اليهود المطاردين على الاختباء خلال المحرقة. 

وعادة ما تسلم هذه الجوائز لأسر المكرمين، أما فى حالة حلمى، فقالت مؤسسة "ياد فاشيم" إنها لم تستطع العثور على أى من أقارب حلمى الأحياء. وبمساعدة مؤرخ ألمانى، حصلت الأسوشيتد برس على إعلام ورثة زوجة محمد حلمى، إيمى، والتى توفيت عام 1998.

وتتضمن الوثيقة أسماء ثلاثة أقارب له فى القاهرة وعندما اتصلت الأسوشيتد برس بميرفت حسن، وافقت على سرد ذكرياتها عن حلمى. 

وقالت ميرفت حسن إن العائلة لا ترغب فى هذا التكريم من إسرائيل بسبب العلاقات السيئة بين مصر وإسرائيل، رغم معاهدة السلام التى وقعت منذ أكثر من ثلاثة عقود. 
الطبيب المصري مع العائلة اليهودية التي أنقذها

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