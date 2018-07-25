شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني يُصدر شروط استخدام الموقع الإلكتروني

الإحصاء الفلسطيني يُصدر شروط استخدام الموقع الإلكتروني
رام الله - دنيا الوطن
اصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، شروط استخدام الموقع الإلكتروني، حيث تعتبر شروط الاستخدام ميزة للمستخدم، وضرورة للحيلولة دون ظهور أية مشاكل قانونية، وتوضيح لحقوق المستخدمين والتزامات ومسؤوليات الجهاز، ووفقاً لشروط استخدام الموقع الإلكتروني للجهاز فإن استخدام المواد المتوفرة على الموقع متاحة مجاناً، على أن يقوم المستخدم بالإشارة إلى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني كمصدر لهذه البيانات.

لقد أعطي المستخدم، بموجب هذه الشروط، صلاحيات تتناسب مع معايير البيانات المفتوحة من حيث إمكانية نسخ وتوزيع وإعادة استخدام المواد والبناء عليها واشتقاقها، وتحرير المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو غير تجارية، واقتباس المواد ضمن منشورات أخرى.

وتضمنت شروط الاستخدام كذلك التزامات ومسؤوليات الجهاز، حيث تم الإشارة فيها إلى مسؤوليته عن تحديث ومراجعة الموقع الإلكتروني باستمرار، في الوقت الذي ﻻﻳﺘﺤﻤﻞ فيه أي مسؤولية ناتجة ﻋﻦ حذف أو خطأ ينتج لأسباب فنية، وعن وقتية أو اكتمال المواد المتوفرة في الموقع الإلكتروني لأي غرض محدد، وكذلك فإن الجهاز غير مسؤول عن أي ضرر أو أذى يحدث نتيجة لاستخدام المواد المنشورة على موقعه الإلكتروني، وأوضحت الشروط بأن أية استنتاجات يتوصل إليها المستخدمون من المواد المتوفرة على الموقع الإلكتروني للجهاز، تُعبر عن آرائهم الخاصة ولا تُنسب للجهاز.

من الجدير بالذكر، أنه تمت صياغة شروط الاستخدام بالاسترشاد برخصة المشاع الإبداعي (CC).

أخبار ذات صلة

الإحصاء يعلن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 في قلقيلية

الإحصاء يعلن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 في قلقيلية

اتحاد موظفي (أونروا): الادارة تعلن الحرب على الموظفين.. وسندخل بنزاع عمل معها

اتحاد موظفي (أونروا): الادارة تعلن الحرب على الموظفين.. وسندخل بنزاع عمل معها

التربية ومحافظة قلقيلية تُكرّمان أوائل (الإنجاز)

التربية ومحافظة قلقيلية تُكرّمان أوائل (الإنجاز)

رداً على احتجاجات الموظفين.. (أونروا) قد تُعلّق عملها في غزة

رداً على احتجاجات الموظفين.. (أونروا) قد تُعلّق عملها في غزة

الاتصالات و(كويكا) تناقشان المرحلة الثالثة من مشروع دعم الشركات الناشئة

الاتصالات و(كويكا) تناقشان المرحلة الثالثة من مشروع دعم الشركات الناشئة

إجراءات التعاقد مع دفعة جديدة من المعلمين الفلسطينيين للكويت الأسبوع المقبل

إجراءات التعاقد مع دفعة جديدة من المعلمين الفلسطينيين للكويت الأسبوع المقبل

إقرار البدء بتنفيذ مشاريع لصالح مزارعين متضررين من اعتداءات الاحتلال

إقرار البدء بتنفيذ مشاريع لصالح مزارعين متضررين من اعتداءات الاحتلال

226 مستوطناً يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

226 مستوطناً يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الإحصاء يعلن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 في قلقيلية

الإحصاء يعلن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 في قلقيلية

اتحاد موظفي (أونروا): الادارة تعلن الحرب على الموظفين.. وسندخل بنزاع عمل معها

اتحاد موظفي (أونروا): الادارة تعلن الحرب على الموظفين.. وسندخل بنزاع عمل معها

الإحصاء الفلسطيني يُصدر شروط استخدام الموقع الإلكتروني

الإحصاء الفلسطيني يُصدر شروط استخدام الموقع الإلكتروني

التربية ومحافظة قلقيلية تُكرّمان أوائل (الإنجاز)

التربية ومحافظة قلقيلية تُكرّمان أوائل (الإنجاز)

الاتصالات و(كويكا) تناقشان المرحلة الثالثة من مشروع دعم الشركات الناشئة

الاتصالات و(كويكا) تناقشان المرحلة الثالثة من مشروع دعم الشركات الناشئة

إقرار البدء بتنفيذ مشاريع لصالح مزارعين متضررين من اعتداءات الاحتلال

إقرار البدء بتنفيذ مشاريع لصالح مزارعين متضررين من اعتداءات الاحتلال

226 مستوطناً يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

226 مستوطناً يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

الاحتلال يُغلق باب المغاربة بعد اقتحام 116 مستوطناً لباحات الأقصى

الاحتلال يُغلق باب المغاربة بعد اقتحام 116 مستوطناً لباحات الأقصى

منوعات

صورة مريم حسين بقميص النوم تثير الجدل بطريقة جلوسها.. والجمهور يطالبها بحذفها

صورة مريم حسين بقميص النوم تثير الجدل بطريقة جلوسها.. والجمهور يطالبها بحذفها

قريبة مي سكاف تنشر محادثة هاتفية أخيرة معها تدمي القلوب

قريبة مي سكاف تنشر محادثة هاتفية أخيرة معها تدمي القلوب

صفة أطلقتها أمل كلوني على أنجلينا جولي أشعلت الحرب بينهما

صفة أطلقتها أمل كلوني على أنجلينا جولي أشعلت الحرب بينهما

لماذا كذب جمال سليمان على الراحلة مي سكاف؟

لماذا كذب جمال سليمان على الراحلة مي سكاف؟

فيديو.. منيرة أباظة: رشدي أباظة كان يعض كلابه أحيانا

فيديو.. منيرة أباظة: رشدي أباظة كان يعض كلابه أحيانا

فيديو: بشرط ساخن.. لارا اسكندر العربية الوحيدة التي تتقن تحدي Kiki

فيديو: بشرط ساخن.. لارا اسكندر العربية الوحيدة التي تتقن تحدي Kiki

شاهد طليق نيللي كريم غاضب بسبب دينا الشربيني

شاهد طليق نيللي كريم غاضب بسبب دينا الشربيني

فيديو: شوق الكويتية تكشف حقائق صادمة.. ونادمة على إجراء تكميم المعدة

فيديو: شوق الكويتية تكشف حقائق صادمة.. ونادمة على إجراء تكميم المعدة

فيديو:بسبب &#34;عنصريتها&#34; ضد الخادمات.. هذه الماركة العالمية توقف تعاملها مع سندس القطان

فيديو:بسبب "عنصريتها" ضد الخادمات.. هذه الماركة العالمية توقف تعاملها مع سندس القطان

معلومات ستصدمك.. تعرف على وظائف زوجات رؤساء العالم

معلومات ستصدمك.. تعرف على وظائف زوجات رؤساء العالم

عربي

الحوثيون يستهدفون بارجة سعودية قبالة سواحل اليمن

الحوثيون يستهدفون بارجة سعودية قبالة سواحل اليمن

الحكومة الأردنية: قضية تصنيع الدخان ليست فردية

الحكومة الأردنية: قضية تصنيع الدخان ليست فردية

ترحيل الأمريكييْن المتهميْن بدعم تنظيم الدولة في سوريا

ترحيل الأمريكييْن المتهميْن بدعم تنظيم الدولة في سوريا