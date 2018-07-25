الإحصاء الفلسطيني يُصدر شروط استخدام الموقع الإلكتروني

اصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، شروط استخدام الموقع الإلكتروني، حيث تعتبر شروط الاستخدام ميزة للمستخدم، وضرورة للحيلولة دون ظهور أية مشاكل قانونية، وتوضيح لحقوق المستخدمين والتزامات ومسؤوليات الجهاز، ووفقاً لشروط استخدام الموقع الإلكتروني للجهاز فإن استخدام المواد المتوفرة على الموقع متاحة مجاناً، على أن يقوم المستخدم بالإشارة إلى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني كمصدر لهذه البيانات.





لقد أعطي المستخدم، بموجب هذه الشروط، صلاحيات تتناسب مع معايير البيانات المفتوحة من حيث إمكانية نسخ وتوزيع وإعادة استخدام المواد والبناء عليها واشتقاقها، وتحرير المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو غير تجارية، واقتباس المواد ضمن منشورات أخرى.





وتضمنت شروط الاستخدام كذلك التزامات ومسؤوليات الجهاز، حيث تم الإشارة فيها إلى مسؤوليته عن تحديث ومراجعة الموقع الإلكتروني باستمرار، في الوقت الذي ﻻﻳﺘﺤﻤﻞ فيه أي مسؤولية ناتجة ﻋﻦ حذف أو خطأ ينتج لأسباب فنية، وعن وقتية أو اكتمال المواد المتوفرة في الموقع الإلكتروني لأي غرض محدد، وكذلك فإن الجهاز غير مسؤول عن أي ضرر أو أذى يحدث نتيجة لاستخدام المواد المنشورة على موقعه الإلكتروني، وأوضحت الشروط بأن أية استنتاجات يتوصل إليها المستخدمون من المواد المتوفرة على الموقع الإلكتروني للجهاز، تُعبر عن آرائهم الخاصة ولا تُنسب للجهاز.





من الجدير بالذكر، أنه تمت صياغة شروط الاستخدام بالاسترشاد برخصة المشاع الإبداعي (CC).

رام الله - دنيا الوطن