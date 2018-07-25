شؤون فلسطينية

التربية ومحافظة قلقيلية تُكرّمان أوائل (الإنجاز)

التربية ومحافظة قلقيلية تُكرّمان أوائل (الإنجاز)
رام الله - دنيا الوطن
كرّمت وزارة التربية والتعليم العالي، ومحافظة قلقيلية، برعاية الوزير د. صبري صيدم، والمحافظ اللواء رافع رواجبة، الطلبة المتفوقين من أوائل امتحان الثانوية العامة (الإنجاز) على مستوى المحافظة.

جاء ذلك، بمشاركة وكيل وزارة التربية د. بصري صالح، ونائب محافظ قلقيلية، العميد حسام أبو حمدة، ومديرة التربية نائلة فحماوي عودة، بحضور قائد منطقة قلقيلية العميد ركن مهدي سرداح، ورئيس بلدية قلقيلية د. هاشم المصري، وعضو المجلس
الثوري لحركة فتح بيان طبيب، ومدير الدائرة الفنية في تربية قلقيلية خضر عودة، وممثلي الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، والأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية والأهلية، وحشد من الأسرة التربوية، وأولياء أمور الطلبة المكرمين، ورعاة الحفل من مؤسسات المجتمع المحلي في المحافظة.

وفي كلمته، نقل صالح، تحيات الوزير د. صيدم للطلبة الأوائل في محافظة قلقيلية، وكل محافظات الوطن، مشيداً بتفوق طلبة (الإنجاز) في قلقيلية، "والذي يأتي استمراراً لمسيرة التميز والإبداع التربوي لأبناء فلسطين على المستويين الإقليمي والدولي بمعلميها وطلبتها، التي حمل لواءها للعالمية المعلمة حنان
الحروب والطالبة عفاف الشريف ومدرسة طلائع الامل وغيرهم"، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني باقٍ رغم كيد الاحتلال، وسيواصل تحقيق الإنجاز، وسيبقى في المقدمة ومتشبثاً بالإرادة والعزيمة والإصرار، وبمزيدٍ من التحدي للاحتلال وإجراءاته
وتحريضه، حاثّاً الطلبة الأوائل على استكمال المسيرة بإصرار وتصميم وتحدٍ، "والعمل على بناء الوطن بسواعد لا تعرف الكلل أو الملل".

وأبرق صالح رسالة للمعلمين والمعلمات ومديري ومديرات المدارس، عبّر فيها عن اعتزاز الوزارة بهم، قائلاً: "أنتم عماد المسيرة التربوية، ونحن وإياكم على موعد متجددٍ مع الإبداع والتميز، معرباً عن اعتزازه بالشراكة مع اتحاد المعلمين الفلسطينيين في سبيل دعم المعلمين وتعزيز حقوقهم، مشيداً بأداء
وإنجازات مديرية تربية قلقيلية؛ وبالمؤسسات الداعمة والشريكة، مضيفاً "أن قلقيلية تُفاجئنا دائماً بإبداعات طلبتها على كافة الصعد والمحاور، وتصر دوماً على الإبداع والنجاح".

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