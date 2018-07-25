رداً على احتجاجات الموظفين.. (أونروا) قد تُعلّق عملها في غزة

رام الله - دنيا الوطن

نقلت صحيفة (القدس) المحلية، عن موظف وصفته بالكبير في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأربعاء، أن الوكالة قد تُعلق عملها في قطاع غزة في حال استمرار الاحتجاجات على قراراتها بتسريح عشرات الموظفين بسبب أزمتها المالية.



وحسب الصحيفة، فقد أكد المصدر، أنه "في حال تدهورت الأوضاع أكثر، وتكرر عدم تمكين الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم، فإن أونروا ستُعلق عملها في قطاع غزة".وجاء تحذير المصدر، حسب الصحيفة، عقب احتجاجات لمئات الموظفين في (أونروا) داخل مقرها الرئيسي وسط مدينة غزة اليوم، تضمنت طرد الموظفين من مكاتبهم وسط إرباك كبير على خلفية الاحتجاجات بشأن الإجراءات ضد الموظفين.وأكد المصدر، حسب الصحيفة، أنها أبلغت اليوم رسمياً ألف موظف، ضمن برنامج الطوارئ في قطاع غزة بإنهاء عقود 100 منهم بشكل تام، وتحويل البقية إلى دوام جزئي حتى نهاية العام الجاري.واحتج مئات الموظفين في مقر (أونروا) اليوم، للمطالبة بالتراجع عن تسريح موظفين من الوكالة الدولية على خلفية العجز الحاصل في موازنتها العامة، فيما أعلن اتحاد الموظفين في الوكالة بدء "نزاع عمل" وصولًا للإضراب الشامل.وقال مسؤولون في اتحاد الموظفين: إنهم وجهوا رسالة خطية لمدير عمليات (أونروا) في قطاع غزة ماتيس شمالي، تفيد ببدء الاتحاد "نزاع عمل" لممارسة الأعمال النقابية التي تتضمن إغلاق مقار (أونروا) ليوم أو يومين، وصولًا إلى الإضراب الشامل بعد 21 يومًا.وكان المئات من موظفي (أونروا) اعتصموا أول أمس الاثنين في خطوة احتجاجية على سياسية تقليص الوظائف والخدمات، وخلالها حاصر الموظفون شمالي في مكتبه لعدة ساعات.