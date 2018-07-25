شؤون فلسطينية

إجراءات التعاقد مع دفعة جديدة من المعلمين الفلسطينيين للكويت الأسبوع المقبل

إجراءات التعاقد مع دفعة جديدة من المعلمين الفلسطينيين للكويت الأسبوع المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن سفير فلسطين لدى الكويت، رامي طهبوب، أن لجنة التعاقدات التابعة لوزارة التربية والتعليم الكويتية، ستصل إلى فلسطين الأسبوع المقبل، لبدء إجراءات التعاقد مع دفعة جديدة من المعلمين الفلسطينيين، الراغبين بالعمل في سلك التعليم في دولة الكويت.

وأضاف السفير طهبوب، أن اللجنة الكويتية، ستتعاقد مع معلمين ومعلمات في تخصص الرياضيات، مشيراً إلى اهتمام دولة الكويت وثقتها بالمعلم الفلسطيني وكفاءته.

ونوه إلى أن الدفعة التي التحقت بوزارة التربية والتعليم الكويتية العام الماضي، أبدت كفاءة عالية، نالت ثقة مسؤولي التربية والتعليم الكويتيين.

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