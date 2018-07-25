شؤون فلسطينية

إقرار البدء بتنفيذ مشاريع لصالح مزارعين متضررين من اعتداءات الاحتلال

إقرار البدء بتنفيذ مشاريع لصالح مزارعين متضررين من اعتداءات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
بتوجيهات من وزير الزراعة، د. سفيان سلطان، أعلن رئيس اللجنة العليا لبرنامج المساعدات الزراعية، الممول من الاتحاد الأوروبي د. ناصر الجاغوب، عن إقرار 186 مشروعاً في غزة، قيمة أضرارها 14 مليون دولار للمرحلة الثانية، بالإضافة إلى إقرار 120 مشروعاً في محافظات طولكرم، قلقيلية، وجنين، بقيمة 2.24 مليون دولار، والبدء الفوري بتنفيذ هذه المشاريع في المحافظات الجنوبية والشمالية، لصالح مزارعين متضررين من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين.

 كما أعلن رئيس اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، الأربعاء، في مقر صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية برام الله، عن تسليم 210 من المشاريع الزراعية المنفذة في الضفة بعد الإنتهاء منها، مؤكداً أن اللجنة العليا لبرنامج المساعدات، بحثت كيفية اختيار الفئات المستفيدة من المشروع للمرحلة القادمة، بالتنسيق مع الجهات المانحة، وبتوجيهات من وزير الزراعة.

وحضر الاجتماع الذي عقد عبر نظام (الفيديو كونفرانس) مساعد رئيس الصندوق أديبة مصلح، والمهندس عمار الخطيب من مكتب تمثيل الاتحاد الأوروبي، وممثل الصندوق في غزة رنا موسى، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية من الضفة وغزة.

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