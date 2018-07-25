226 مستوطناً يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

اقتحم عشرات المستوطنين وعناصر من مخابرات الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة.





ووفرت قوات الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين المقتحمين بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة، وتجولهم في باحات الأقصى، وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.





وكانت شرطة الاحتلال فتحت الباب الساعة السابعة والنصف صباحًا، ونشرت وحداتها الخاصة وقوات التدخل السريع داخل الأقصى وعند أبوابه، وسط قيود مشددة على دخول الفلسطينيين إلى المسجد.





وقالت مصادر محلية إن 116 مستوطنًا و110 من قوات الاحتلال بلباس مدني اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة.





وأوضح أن المستوطنين تلقوا أثناء الاقتحام شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدى بعضهم طقوسًا تلمودية في باحات الأقصى، وتحديدًا في الجهة الشرقية منه.

رام الله - دنيا الوطن