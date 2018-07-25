دولي

مصرع 28 شخصاً بهجوم قرب مركز اقتراع بباكستان وتنظيم الدولة يتبنى

مصرع 28 شخصاً بهجوم قرب مركز اقتراع بباكستان وتنظيم الدولة يتبنى
رام الله - دنيا الوطن
لقي 28 شخصاً على الأقل مصرعهم، فيما أصيب 35 آخرون في هجوم نفذه رجل مسلح بعدما فجر نفسه اليوم، الأربعاء، قرب مركز اقتراع في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان، بحسب ما أعلنه مسؤولون باكستانيون.

وأفاد المسؤولون، بأن الانفجار وقع في الوقت الذي يدلي فيه ملايين الناخبين بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي). 

وقال هاشم غيلزاي المسؤول المحلي في كويتا: "إن المهاجم كان يحاول دخول مركز الاقتراع، وعندما حاولت الشرطة منعه فجر نفسه". 

بدورها، ذكرت وكالة (أعماق) أن تنظيم الدولة، أعلن مسؤوليته عن انفجار كويتا الأربعاء.

وقال تنظيم الدولة: "إن الهجوم نفذه شخص، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل".

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