مصرع 28 شخصاً بهجوم قرب مركز اقتراع بباكستان وتنظيم الدولة يتبنى

لقي 28 شخصاً على الأقل مصرعهم، فيما أصيب 35 آخرون في هجوم نفذه رجل مسلح بعدما فجر نفسه اليوم، الأربعاء، قرب مركز اقتراع في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان، بحسب ما أعلنه مسؤولون باكستانيون.





وأفاد المسؤولون، بأن الانفجار وقع في الوقت الذي يدلي فيه ملايين الناخبين بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).





هاشم غيلزاي





بدورها، ذكرت وكالة (أعماق) أن تنظيم الدولة، أعلن مسؤوليته عن انفجار كويتا الأربعاء.



وقال تنظيم الدولة: "إن الهجوم نفذه شخص، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل".

رام الله - دنيا الوطنوقالالمسؤول المحلي في كويتا: "إن المهاجم كان يحاول دخول مركز الاقتراع، وعندما حاولت الشرطة منعه فجر نفسه".