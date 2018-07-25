شؤون فلسطينية

بعد انقطاع 10 أيام.. إسرائيل تسمح بدخول الثروة الحيوانية لغزة

بعد انقطاع 10 أيام.. إسرائيل تسمح بدخول الثروة الحيوانية لغزة
خاص دنيا الوطن- سندس الأشقر
سمحت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بعودة إدخال الثروة الحيوانية والمواشي إلى قطاع غزة؛ وذلك بعد انقطاع استمر لعشرة أيام.

وقال مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة  الزراعة بغزة، طاهر أبو حمد: إن السلطات الإسرائيلية، أبلغت صباح اليوم الجهات المعنية، بسماحها بإدخال المواشي والثروة الحيوانية للقطاع، لافتاً إلى أن القطاع يدخله شهرياً من 2000 إلى 3000 رأس ماشية.

وأوضح أبو حمد، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن قطاع غزة، يحتاج شهرياً لحوالي ثلاثة ملايين من التفريخ لإنتاج الصوص، كما أنه يحتاج إلى إنتاج صوص بياض؛ بالإضافة إلى بيض تفريخ إنتاج صوص الحبش.

وأضاف: "منع الاحتلال لهذه المنتجات، يؤثر بشكل واضح على توفير اللحوم البيضاء في قطاع غزة، وعلى توفير اللحوم الحمراء، مشيراً إلى أن لذلك انعاكاسات خطيرة على قطاع اللحوم.

وتابع: "في قطاع غزة حوالي ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف من الماشية، تُربى في مزارع القطاع، وهناك ما يقرب 50 إلى 60 ألف حبشة شهرياً، كما ينتج القطاع حوالي مليوني دجاجة شهرياً، تغطي احتياجات القطاع.

واستطرد: "منع دخول الأعلاف والماشية، يؤثر على معدلي التربية والإنتاج، وينعكس سلباً على قطاع غزة، لافتاً إلى أن القطاع يستهلك في عيد الأضحى من 12 ألفاً إلى 14 ألف رأس من الماشية في الوضع الطبيعي، وحوالي 25 ألفاً من الأغنام في فترة موسم العيد المبارك، وفي حال عدم دخول هذه الكميات بشكل واضح، سوف ينعكس على الوضع في قطاع غزة، ويؤدي إلى ارتفاع في الأسعار.

وطالب أبو حمد، بفتح معابر قطاع غزة بشكل كامل، وأن يكون  إدخال الإنتاج الحيواني خارج السياسة المتبعة في المعابر، مطالباً بتدخل دولي في هذا الملف.

أخبار ذات صلة

التربية ومحافظة قلقيلية تُكرّمان أوائل (الإنجاز)

التربية ومحافظة قلقيلية تُكرّمان أوائل (الإنجاز)

رداً على احتجاجات الموظفين.. (أونروا) قد تُعلّق عملها في غزة

رداً على احتجاجات الموظفين.. (أونروا) قد تُعلّق عملها في غزة

الاتصالات و(كويكا) تناقشان المرحلة الثالثة من مشروع دعم الشركات الناشئة

الاتصالات و(كويكا) تناقشان المرحلة الثالثة من مشروع دعم الشركات الناشئة

إجراءات التعاقد مع دفعة جديدة من المعلمين الفلسطينيين للكويت الأسبوع المقبل

إجراءات التعاقد مع دفعة جديدة من المعلمين الفلسطينيين للكويت الأسبوع المقبل

إقرار البدء بتنفيذ مشاريع لصالح مزارعين متضررين من اعتداءات الاحتلال

إقرار البدء بتنفيذ مشاريع لصالح مزارعين متضررين من اعتداءات الاحتلال

226 مستوطناً يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

226 مستوطناً يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

الاحتلال يُغلق باب المغاربة بعد اقتحام 116 مستوطناً لباحات الأقصى

الاحتلال يُغلق باب المغاربة بعد اقتحام 116 مستوطناً لباحات الأقصى

فيديو: حالات إغماء ومحاولة انتحار لموظفي (أونروا) بعد قرارات الفصل النهائي

فيديو: حالات إغماء ومحاولة انتحار لموظفي (أونروا) بعد قرارات الفصل النهائي

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

التربية ومحافظة قلقيلية تُكرّمان أوائل (الإنجاز)

التربية ومحافظة قلقيلية تُكرّمان أوائل (الإنجاز)

الاتصالات و(كويكا) تناقشان المرحلة الثالثة من مشروع دعم الشركات الناشئة

الاتصالات و(كويكا) تناقشان المرحلة الثالثة من مشروع دعم الشركات الناشئة

إقرار البدء بتنفيذ مشاريع لصالح مزارعين متضررين من اعتداءات الاحتلال

إقرار البدء بتنفيذ مشاريع لصالح مزارعين متضررين من اعتداءات الاحتلال

226 مستوطناً يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

226 مستوطناً يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

الاحتلال يُغلق باب المغاربة بعد اقتحام 116 مستوطناً لباحات الأقصى

الاحتلال يُغلق باب المغاربة بعد اقتحام 116 مستوطناً لباحات الأقصى

ليبرمان: الحكومة ستُقر عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات من الفلسطينيين

ليبرمان: الحكومة ستُقر عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات من الفلسطينيين

مناشدة عاجلة للسيد الرئيس (أبو مازن) لإنقاذ طفلة

مناشدة عاجلة للسيد الرئيس (أبو مازن) لإنقاذ طفلة

الحساينة والقنصل الإيطالي يوقعان اتفاقية إعادة البناء وتعزيز الانتعاش الوطني المبكر

الحساينة والقنصل الإيطالي يوقعان اتفاقية إعادة البناء وتعزيز الانتعاش الوطني المبكر

منوعات

صورة مريم حسين بقميص النوم تثير الجدل بطريقة جلوسها.. والجمهور يطالبها بحذفها

صورة مريم حسين بقميص النوم تثير الجدل بطريقة جلوسها.. والجمهور يطالبها بحذفها

قريبة مي سكاف تنشر محادثة هاتفية أخيرة معها تدمي القلوب

قريبة مي سكاف تنشر محادثة هاتفية أخيرة معها تدمي القلوب

صفة أطلقتها أمل كلوني على أنجلينا جولي أشعلت الحرب بينهما

صفة أطلقتها أمل كلوني على أنجلينا جولي أشعلت الحرب بينهما

لماذا كذب جمال سليمان على الراحلة مي سكاف؟

لماذا كذب جمال سليمان على الراحلة مي سكاف؟

فيديو.. منيرة أباظة: رشدي أباظة كان يعض كلابه أحيانا

فيديو.. منيرة أباظة: رشدي أباظة كان يعض كلابه أحيانا

فيديو: بشرط ساخن.. لارا اسكندر العربية الوحيدة التي تتقن تحدي Kiki

فيديو: بشرط ساخن.. لارا اسكندر العربية الوحيدة التي تتقن تحدي Kiki

شاهد طليق نيللي كريم غاضب بسبب دينا الشربيني

شاهد طليق نيللي كريم غاضب بسبب دينا الشربيني

فيديو: شوق الكويتية تكشف حقائق صادمة.. ونادمة على إجراء تكميم المعدة

فيديو: شوق الكويتية تكشف حقائق صادمة.. ونادمة على إجراء تكميم المعدة

فيديو:بسبب &#34;عنصريتها&#34; ضد الخادمات.. هذه الماركة العالمية توقف تعاملها مع سندس القطان

فيديو:بسبب "عنصريتها" ضد الخادمات.. هذه الماركة العالمية توقف تعاملها مع سندس القطان

معلومات ستصدمك.. تعرف على وظائف زوجات رؤساء العالم

معلومات ستصدمك.. تعرف على وظائف زوجات رؤساء العالم

عربي

الحوثيون يستهدفون بارجة سعودية قبالة سواحل اليمن

الحوثيون يستهدفون بارجة سعودية قبالة سواحل اليمن

الحكومة الأردنية: قضية تصنيع الدخان ليست فردية

الحكومة الأردنية: قضية تصنيع الدخان ليست فردية

ترحيل الأمريكييْن المتهميْن بدعم تنظيم الدولة في سوريا

ترحيل الأمريكييْن المتهميْن بدعم تنظيم الدولة في سوريا

38 قتيلاً وعشرات الجرحى في ثلاثة تفجيرات بمدينة السويداء السورية

38 قتيلاً وعشرات الجرحى في ثلاثة تفجيرات بمدينة السويداء السورية