بعد انقطاع 10 أيام.. إسرائيل تسمح بدخول الثروة الحيوانية لغزة

سمحت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بعودة إدخال الثروة الحيوانية والمواشي إلى قطاع غزة؛ وذلك بعد انقطاع استمر لعشرة أيام.







وقال مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة بغزة، طاهر أبو حمد: إن السلطات الإسرائيلية، أبلغت صباح اليوم الجهات المعنية، بسماحها بإدخال المواشي والثروة الحيوانية للقطاع، لافتاً إلى أن القطاع يدخله شهرياً من 2000 إلى 3000 رأس ماشية.





وأوضح أبو حمد، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن قطاع غزة، يحتاج شهرياً لحوالي ثلاثة ملايين من التفريخ لإنتاج الصوص، كما أنه يحتاج إلى إنتاج صوص بياض؛ بالإضافة إلى بيض تفريخ إنتاج صوص الحبش.





وأضاف: "منع الاحتلال لهذه المنتجات، يؤثر بشكل واضح على توفير اللحوم البيضاء في قطاع غزة، وعلى توفير اللحوم الحمراء، مشيراً إلى أن لذلك انعاكاسات خطيرة على قطاع اللحوم.





وتابع: "في قطاع غزة حوالي ثمانية آلاف إلى عشرة آلاف من الماشية، تُربى في مزارع القطاع، وهناك ما يقرب 50 إلى 60 ألف حبشة شهرياً، كما ينتج القطاع حوالي مليوني دجاجة شهرياً، تغطي احتياجات القطاع.





واستطرد: "منع دخول الأعلاف والماشية، يؤثر على معدلي التربية والإنتاج، وينعكس سلباً على قطاع غزة، لافتاً إلى أن القطاع يستهلك في عيد الأضحى من 12 ألفاً إلى 14 ألف رأس من الماشية في الوضع الطبيعي، وحوالي 25 ألفاً من الأغنام في فترة موسم العيد المبارك، وفي حال عدم دخول هذه الكميات بشكل واضح، سوف ينعكس على الوضع في قطاع غزة، ويؤدي إلى ارتفاع في الأسعار.





وطالب أبو حمد، بفتح معابر قطاع غزة بشكل كامل، وأن يكون إدخال الإنتاج الحيواني خارج السياسة المتبعة في المعابر، مطالباً بتدخل دولي في هذا الملف.

خاص دنيا الوطن- سندس الأشقر