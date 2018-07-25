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الحوثيون يستهدفون بارجة سعودية قبالة سواحل اليمن

الحوثيون يستهدفون بارجة سعودية قبالة سواحل اليمن
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت جماعات الحوثي اليوم، الأربعاء، بارجة سعودية قبالة السواحل الغربية لليمن، بحسب ما أفادت به قناة (المسيرة) التابعة للجماعة.

وكتبت القناة على موقعها الإلكتروني: "القوة البحرية، تستهدف بارجة الدمام السعودية قبالة السواحل الغربية".

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا، كما لم يرد تعليق من التحالف الذي تقوده السعودية، ويحارب الحوثيين في اليمن، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي). 

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