السجن 3 شهور لمدان بـ"التفحيط" في مركبته

رام الله - دنيا الوطندانت محكمة صلح بيت لحم، برئاسة القاضي سلام عقل، واستناداً إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (خ، ع) بتهمة قيادة مركبة بطيش وإهمال، خلافاً للمادة 2/172 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، بدلالة المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2009، وحكمت عليه الحبس لمدة ثلاثة أشهر، وبذات الوقت عملاً بأحكام المادة 1012 من قانون المرور النافذ، بسحب الرخصة لمدة ثلاثة شهور.حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة، أمام المحكمة، ممثلة بوكيل نيابة بيت لحم الأستاذة نورة براهمة.