الخارجية الأمريكية: نسعى لإيجاد بدائل لتجاوز حماس وتحسين الأوضاع بغزة

رام الله - دنيا الوطن

قالت الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت: إن واشنطن تحمل حركة (حماس) مسؤولية الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مضيفةً: "نحن مهتمون بمساعدة مواطني غزة، لكن حماس تحبط أي محاولة لتغيير الوضع في القطاع".



وأشارت ناورت، إلى أن الإدارة الأمريكية، تحاول إيجاد بدائل لتجاوز حماس من أجل ضمان حياة أفضل لمواطني غزة، وبمجرد أن يكون هناك شيء جديد في هذا الشأن، سيتم الإعلان عنه.



وأضافت ناورت، خلال لقاء صحفي: "علينا أن نذكّر الناس بالسبب الذي يجعل الوضع في غزة صعباً للغاية، ويرجع ذلك أساساً إلى نشاط حماس، لأن حماس تتلقى الأموال لأغراض إنسانية، لكن يذهب المال إلى أماكن أخرى"، وفق تعبيرها.