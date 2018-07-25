شؤون فلسطينية

ليبرمان: الحكومة ستُقر عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات من الفلسطينيين

ليبرمان: الحكومة ستُقر عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات من الفلسطينيين
أفيغدور ليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان: إنه سيتم إقرار عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات من الفلسطينيين.

وأضاف ليبرمان، عبر (تويتر): "أخيراً فإن عقوبة الإعدام لـ "الإرهابيين" سيتم إقرارها، أنا متأكد من أن زملائي في مجلس الوزراء، يدركون أننا بحاجة إلى كل الوسائل في الحرب على "الإرهاب"، وفق قوله.

وتابع: "من يذبح أسرة لا يجب أن يعودة إلى بيته، ولا يوجد سبب يجعلنا أكثر مرونة من الولايات المتحدة، واليابان في الحرب على الإرهاب"، حسب تعبيره.

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