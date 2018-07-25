مناشدة عاجلة للسيد الرئيس (أبو مازن) لإنقاذ طفلة

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رام الله - دنيا الوطنأنا الطفلة مسك محمد الباز، جئت بعد عملية زراعة بعد 6 سنوات، وأعاني من مشاكل في الكليتين، وقد أجريت سبع عمليات جراحية، وتفتيت بالليزر في عدة مستشفيات من بينها مستشفى (هداسا عين كارم) وكانت جميع العمليات برفقة أمي وآخر عملية قبل سنتين، ومن تاريخ تلك العملية لم أستطع العودة أنا وأمي لإجراء أي عملية أخرى، وضاعت علينا سبعة مواعيد من المستشفى.وبعد صبر ما يزيد عن عام ونصف أبلغنا الارتباط عن موافقة لأمي لمرافقتي من تاريخ 16/1 وحتى تاريخ 16 /7 وبصعوبة تمكنا من الحصول على موعد في المستشفى بتاريخ 11/3 ولكن أبلغونا في الارتباط ليلة السفر أن الأم مرفوضة رغم الموافقة، ورغم أنها سافرت معي 8 مرات قبل ذلك.وأخيراً تقرر دخولي مستشفى هداسا يوم الثلاثاء 24/ 7/ 2018 ولكن جاء الرفض الأمني، وطلبوا تغيير المرافق فأرسلنا اسم والدها فرفض ثم عمها فرفض.أنا بانتظار رحمة الله ثم مساعدة والدي السيد الرئيس، للسماح بنقلي مع والدتي إلى مستشفى هداسا أو تحويلي إلى الأردن، كلي أمل بالله ثم بوالدي السيد الرئيس، أن ينقذ حياتي.