الحساينة والقنصل الإيطالي يوقعان اتفاقية إعادة البناء وتعزيز الانتعاش الوطني المبكر

رام الله - دنيا الوطنوقع وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، والقنصل الإيطالي العام فابيو سوكولوفيتش، بحضور رئيسة وكالة التنمية الإيطالية السيدة كرستينا نتولي، اتفاقية إعادة البناء وتعزيز الانتعاش الوطني المبكر.‎وشكر الوزير الحساينة، باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي حمد الله، جهود الحكومة الإيطالية لدعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني، ومساهمتها في عملية إعادة إعمار غزة.وأكد الوزير الحساينة على أن تنفيذ المشاريع الممولة من الحكومة الإيطالية، يتم تنفيذها بمهنية ودقة عالية.