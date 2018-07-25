(أونروا) تفصل 120 موظفاً نهائياً.. واتحاد الموظفين: هذه انتفاضة ثالثة





وقالت البطش في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن: "هناك توتر في الوضع داخل مقر الوكالة، حيث نُقل أحد الموظفين إلى المستشفى جراء إصابته بالإغماء".





وأضافت: "تم إخراج جميع الموظفين من مكاتبهم، والوضع لا يُطاق، ويعتبر بمثابة انتفاضة ثالثة".





وبينت البطش، أنه تم إرسال رسائل بالفصل النهائي لـ 120 موظفاً، و570 موظفاً، سيجري تحويلهم إلى الدوام المؤقت.













خاص دنيا الوطنأكدت الدكتورة أمال البطش، نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أن الوكالة أرسلت قرارات فصل نهائي لعدد كبير من موظفين برنامج الطوارئ في قطاع غزة.