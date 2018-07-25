الشرطة تُلقي القبض على شخص بحوزته مواد يُشتبه أنها مُخدرة بنابلس

ألقت الشرطة القبض على شخص بحوزته مواد يُشتبه أنها مخدرة شرق نابلس.





وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على معلومات توفرت لدى الشرطة عن تواجد أحد الأشخاص وبحيازته مواد يشتبه أنها مخدرة، على الفور تحركت قوة من شرطة مكافحة المخدرات للمكان، وقامت بعمل كمين للمركبة المشتبه بها، وبتفتيشها ضبطت الشرطة (243 غم) من مادة القنب المصنع.





وأشار البيان، إلى أن المشتبه به كان يستخدم سيارة بترخيص خاص (بذوي الاحتياجات الخاصة) وقام بصدم سيارة الشرطة وتعريض طاقم الدورية للخطر أثناء محاولتها إلقاء القبض عليه، إلا أن الشرطة سيطرت عليه.





وأكد البيان، أن الشرطة قامت بتوقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة لحين استكمال الإجراءات القانونية، وإحالته والمضبوطات إلى النيابة العامة أصولاً.

رام الله - دنيا الوطن