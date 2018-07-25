شؤون فلسطينية

الأشقر: آخر موعد لتسليم جوازات سفر الحجاج يوم غد الخميس

الأشقر: آخر موعد لتسليم جوازات سفر الحجاج يوم غد الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مدير عام الحج الشيخ سليم الأشقر، أن آخر موعد لتسليم جوازات سفر من حالفهم الحظ لأداء فريضة الحج لهذا العام بالقرعة، هو نهاية الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الخميس لدى شركات الحج والعمرة المؤهلة لدى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وذلك لاقتراب موعد سفر الحجاج.

وأوضح الأشقر، أن كل مواطن يتخلف عن تسليم جواز سفره، يُعتبر مستنكفاً، ويفقد حقه في الحج لهذا العام، وإن الوزارة غير مسؤولة عن أي تبعات لهذا الموضوع، لافتاً إلى أنه يجب أن تكون جميع الجوازارت سارية المفعول لغاية 6 أشهر على الأقل لوضع التأشيرات اللازمة عليها.

كما قدم الأشقر شكره لطواقم الوزارة، التي تواصل العمل على مدار الساعة؛ لضمان نجاح موسم الحج، وتسهيل أمور الحجاج الفلسطينيين من خلال التنسيق القائم مع سفارات المملكة العربية السعودية وقنصلياتها.

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