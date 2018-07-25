صحيفة مصرية تكشف ثروة الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر بعد وفاته





3700 جنيه و37 قرشا و2 مليم، رصيد مودع فى بنك مصر تحت حساب رقم "64226/099" . بالإضافة إلى 200 سهم فى شركة كيما، و5 أسهم فى شركة مصر للألبان، وسند بنك عقارى، و600 جنيه شهادات استثمار، و10 أسهم فى شركة النصر لصناعة الأقلام، وصلت قيمتها الفعلية إلى 18 جنيها و70 قرشا، و10 أسهم فى بنك الاتحاد التجارى، كانت قيمتها 31 جنيها و50 قرشا، و100 سهم فى الشركة القومية للأسمنت و39 جنيها سندات تأمين.



وكذلك ضمت الثروة وثائق تأمين لدى صندوق القوات المسلحة بمبلغ 1500 جنيه، ووثيقة أخرى لدى شركة الشرق للتأمين بمبلغ 1000 جنيه، ووثيقة لدى الشركة الأهلية للتأمين بملبغ 2500 جنيه، إضافة إلى سيارة واحدة أوستن هى نفس السيارة التى كانت ملك عبد الناصر قبل ثورة يوليو، وأخرى كان سمح الرئيس السادات لزوجة "ناصر" باستخدمها بعد وفاته، لكنها ردتها لرئاسة الجمهورية مع خطاب شكر.



كما ذكرت السجلات الرسمية والمسجلة فى رئاسة الجمهورية المصرية بحسب الصحيفة ، أن الراتب الشهرى للرئيس المصرى الراحل كان خمسمائة (500) جنيه مصرى، بالإضافة إلى 125 جنيها بدل تمثيل، ليكون الإجمالى 625، وكان الصافى الذى يصل إلى يده هو 395، و60 قرشا و7 مليمات، غير مخصصات الرئاسة وهى تقريبا 500 جنيه.



رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة اليوم السابع المصرية عن ثروة الرئيس المصري الراحل ، جمال عبدالناصر، قبل وفاته .وقالت الصحيفة ، وفقاً لما ورد في كتاب "الرئيس الذى لم يسرق" الصادر عن سلسلة اقرأ بدار المعارف الصحفية القومية ، أن ثروة الرئيس جمال عبد الناصر، يوم وفاته فى 28 سبتمبر 1970، كانت كالتالى: