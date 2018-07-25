الأغا: موقف السعودية ثابت من القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأكد سفير فلسطين لدى الرياض، بسام الأغا، أن الموقف السعودي من القضية الفلسطينية ثابت، وهو موقف عقائدي من عهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.وشدد الأغا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الأربعاء، على رفض المملكة لـ (صفقة القرن)، مؤكداً أنها تعتبر أن أي حل للقضية الفلسطينية أساسه دولة فلسطينية على حدود عام سبعة وستين، وعاصمتها القدس الشرقية.وكانت المملكة العربية السعودية، تبرعت بمبلغ 80 مليون دولار أمريكي، ضمن مساهمتها في دعم خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية.