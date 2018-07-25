(رقصة كيكي) حرام شرعاً بالكويت ودول عربية تتخذ إجراءات صارمة

رام الله - دنيا الوطن

انضمت الكويت إلى قائمة الدول العربية، التي اتخذت إجراءات قانونية صارمة، ضد من يخرج من سيارته أثناء سيرها ببطء، لأداء (تحدي كيكي الراقص)، المنتشر بكثافة في العديد من دول العالم.



وأوضح النقيب، عبد الله بوحسن، من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني (قسم العلاقات العامة والتوعية المرورية) في الكويت، أن (رقصة كيكي) يندرج تحتها ثلاث مخالفات مرورية، وفق ما أوردت صحيفة (الرأي) الكويتية.





وعن أولى المخالفات التي تهدد (راقصي كيكي) في الكويت، فهي قيادة مركبة برعونة، أو تفريط، أو إهمال، أو عدم الانتباه، ما يعرض قائدها أو غيره للخطر، والتي تصل أقصى عقوباتها إلى القبض على قائد السيارة وحجزه، وحجز سيارته لمدة لا تتجاوز شهرين، وسحب رخصة القيادة أو رخصة المركبة لمدة تصل إلى أربعة أشهر.





أما عن المخالفة الثانية، فأوضح بوحسن، أنها مخالفة الآداب العامة (الرقص)، وفقاً للمادة 31 من قانون المرور، وعقوبتها حجز المركبة لمدة لا تتجاوز الشهرين وفق المادة 207 من اللائحة، وغرامتها مثل غرامة المخالفة الأولى، كما أنه يحق لرجل المرور أن يحرر مخالفة تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور، وعقوبتها سحب رخصة القيادة أو إجازة تسيير المركبة أو اللوحات، أو الاثنين معا لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر، وذلك وفق المادة 42 من قانون المرور، بالإضافة إلى حجز المركبة مدة لا تتجاوز الشهرين وفقاً للمادة 207 من لائحة المرور.



ومن جانبه، أفتى عضو هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، أحمد الحجي الكردي، بحرمة أداء رقصة (كيكي).واعتمد الكردي في فتواه على أمرين، الأول هو "تقليد الأجانب بغير حاجة أو مصلحة أو ضرورة"، والثاني هو "تعريض النفس والغير للخطر؛ لاعتماد هذه الرقصة على النزول من السيارة أثناء سيرها".واتخذت مصر والإمارات إجراءات قانونية صارمة ضد (رقصة كيكي)، التي اجتاحت العالم والمنطقة العربية هذه الأيام، بسبب الخطورة على سلامة من يؤديها في الشوارع.ووصل تحدي (رقصة كيكي) إلى الوسط الفني العربي، بعد اجتياحه لمواقع الشبكات الاجتماعية على الإنترنت، ليصبح من أكثر الهاشتاغات المتداولة على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر).وبدأت قصة الرقصة من مقدم برنامج "The Shiggy Show" الكوميدي بالرقص على أنغام أغنية "In My Feelings" للمغني الكندي دريك، والتي نشرها على صفحته الخاصة على (إنستغرام)، ليجتاح بعدها التحدي مواقع التواصل.