شؤون فلسطينية

الاحتلال يُصادق على بناء 270 وحدة استيطانية جنوب وشرق بيت لحم

الاحتلال يُصادق على بناء 270 وحدة استيطانية جنوب وشرق بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
صادقت حكومة الاحتلال على بناء (270) وحدة استيطانية في مستوطنة (دانيال) والبؤرة الاستيطانية (كفار الداد)، جنوب وشرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، أنه تمت المصادقة على إقامة 170 وحدة استيطانية على أراضي المواطنين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم المحاذية لمستوطنة (دانيال)، وإضافة 100 وحدة في البؤرة الاستيطانية (كفار الداد) الجاثمة على أراضي المواطنين شرقاً وتحديداً منطقة التعامرة.

وأشارت إلى أن هناك سياسة متصاعدة من قبل الاحتلال بتوسيع حدود كافة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وكان آخرها الشهر الماضي، عندما أعلن عن إضافة 500 وحدة استيطانية في البؤرة الاستيطانية (كفار الداد).

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