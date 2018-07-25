دولي

80 قتيلاً بسبب موجة الحر في اليابان

80 قتيلاً بسبب موجة الحر في اليابان
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة ضحايا موجة الحر المتصاعدة في اليابان منذ أسبوعين، إلى 80 قتيلًا وآلاف المصابين، الذين نقلوا إلى وحدات الرعاية المركز في المستشفيات، فيما طالب المسؤولون، يوم أمس، الثلاثاء، من المواطنين البقاء داخل المباني لتفادي درجات الحرارة، التي تجاوزت 40 درجة مئوية.

وصرحت الحكومة، أنه من الممكن أن تقدم مساعدات مالية لتزويد المدارس بمكيفات هواء، وأشارت إلى تمديد الإجازات الصيفية التي بدأت هذا الأسبوع بالنسبة لطلاب كثيرين، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48). 

وتحتوي معظم المدارس في طوكيو على مكيفات الهواء، إلّا أنه نادرًا ما تتواجد هذه الأجهزة في مدارس المناطق الريفية.

وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء، في إفادة صحفية: إن "درجات الحرارة القياسية مستمرة في أنحاء البلاد، وأصبحت الإجراءات الطارئة لحماية الطلاب وسلامتهم قضية مهمة".

أخبار ذات صلة

استطلاع: تراجع قوة حزب الليكود بسبب احتجاجات مثليي الجنس

استطلاع: تراجع قوة حزب الليكود بسبب احتجاجات مثليي الجنس

حزب العمال البريطاني يسعى للفصل بين اللاسامية وانتقاد إسرائيل

حزب العمال البريطاني يسعى للفصل بين اللاسامية وانتقاد إسرائيل

ترمب: مستعدون للتوصل إلى اتفاق حقيقي مع إيران

ترمب: مستعدون للتوصل إلى اتفاق حقيقي مع إيران

أردوغان: روح هتلر عادت بين بعض قادة إسرائيل.. ونتنياهو يرد

أردوغان: روح هتلر عادت بين بعض قادة إسرائيل.. ونتنياهو يرد

وزير الخارجية الإيراني لترامب: كن حذراً

وزير الخارجية الإيراني لترامب: كن حذراً

الأقمار الصناعية تكشف تفكيك كوريا الشمالية لمنشآت نووية

الأقمار الصناعية تكشف تفكيك كوريا الشمالية لمنشآت نووية

رسميًا.. تسيبي ليفني رئيسًا للمعارضة الإسرائيلية خلفاً لهرتسوغ

رسميًا.. تسيبي ليفني رئيسًا للمعارضة الإسرائيلية خلفاً لهرتسوغ

الشرطة الكندية تكشف عن اسم (مسلح تورونتو)

الشرطة الكندية تكشف عن اسم (مسلح تورونتو)

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الحساينة والقنصل الإيطالي يوقعان اتفاقية إعادة البناء وتعزيز الانتعاش الوطني المبكر

الحساينة والقنصل الإيطالي يوقعان اتفاقية إعادة البناء وتعزيز الانتعاش الوطني المبكر

الخارجية: هدم روضة أطفال جبل البابا استخفاف بالمجتمع الدولي

الخارجية: هدم روضة أطفال جبل البابا استخفاف بالمجتمع الدولي

الشرطة تُلقي القبض على شخص بحوزته مواد يُشتبه أنها مُخدرة بنابلس

الشرطة تُلقي القبض على شخص بحوزته مواد يُشتبه أنها مُخدرة بنابلس

نادي الأسير: الأسيرة لمى خاطر تتعرض لتحقيق قاسٍ في مركز (عسقلان)

نادي الأسير: الأسيرة لمى خاطر تتعرض لتحقيق قاسٍ في مركز (عسقلان)

الأشقر: آخر موعد لتسليم جوازات سفر الحجاج يوم غد الخميس

الأشقر: آخر موعد لتسليم جوازات سفر الحجاج يوم غد الخميس

الأغا: موقف السعودية ثابت من القضية الفلسطينية

الأغا: موقف السعودية ثابت من القضية الفلسطينية

الاحتلال يُصادق على بناء 270 وحدة استيطانية جنوب وشرق بيت لحم

الاحتلال يُصادق على بناء 270 وحدة استيطانية جنوب وشرق بيت لحم

الاحتلال يُدمر خط مياه في الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس

الاحتلال يُدمر خط مياه في الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس

منوعات

لماذا كذب جمال سليمان على الراحلة مي سكاف؟

لماذا كذب جمال سليمان على الراحلة مي سكاف؟

فيديو.. منيرة أباظة: رشدي أباظة كان يعض كلابه أحيانا

فيديو.. منيرة أباظة: رشدي أباظة كان يعض كلابه أحيانا

فيديو: بشرط ساخن.. لارا اسكندر العربية الوحيدة التي تتقن تحدي Kiki

فيديو: بشرط ساخن.. لارا اسكندر العربية الوحيدة التي تتقن تحدي Kiki

شاهد طليق نيللي كريم غاضب بسبب دينا الشربيني

شاهد طليق نيللي كريم غاضب بسبب دينا الشربيني

فيديو: شوق الكويتية تكشف حقائق صادمة.. ونادمة على إجراء تكميم المعدة

فيديو: شوق الكويتية تكشف حقائق صادمة.. ونادمة على إجراء تكميم المعدة

فيديو:بسبب &#34;عنصريتها&#34; ضد الخادمات.. هذه الماركة العالمية توقف تعاملها مع سندس القطان

فيديو:بسبب "عنصريتها" ضد الخادمات.. هذه الماركة العالمية توقف تعاملها مع سندس القطان

معلومات ستصدمك.. تعرف على وظائف زوجات رؤساء العالم

معلومات ستصدمك.. تعرف على وظائف زوجات رؤساء العالم

لماذا وجّه نبيل شعيل اللوم لـ &#34;حسن العطار&#34; نجم برنامج &#34;ذا فويس&#34;؟

لماذا وجّه نبيل شعيل اللوم لـ "حسن العطار" نجم برنامج "ذا فويس"؟

مجلة لبنانية تهاجم عساف: لا تُذكر له أغنيةً ضاربة.. وحضوره على &#34;السوشيل ميديا&#34; ضئيل جداً

مجلة لبنانية تهاجم عساف: لا تُذكر له أغنيةً ضاربة.. وحضوره على "السوشيل ميديا" ضئيل جداً

دنيا بطمة لمنتقديها: أجسام بِغال وعقول عصافير

دنيا بطمة لمنتقديها: أجسام بِغال وعقول عصافير

عربي

الحكومة الأردنية: قضية تصنيع الدخان ليست فردية

الحكومة الأردنية: قضية تصنيع الدخان ليست فردية

ترحيل الأمريكييْن المتهميْن بدعم تنظيم الدولة في سوريا

ترحيل الأمريكييْن المتهميْن بدعم تنظيم الدولة في سوريا

السعودية تستنكر إقرار (قانون القومية) وتدعو إلى رفضه

السعودية تستنكر إقرار (قانون القومية) وتدعو إلى رفضه