80 قتيلاً بسبب موجة الحر في اليابان



وتحتوي معظم المدارس في طوكيو على مكيفات الهواء، إلّا أنه نادرًا ما تتواجد هذه الأجهزة في مدارس المناطق الريفية.



وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء، في إفادة صحفية: إن "درجات الحرارة القياسية مستمرة في أنحاء البلاد، وأصبحت الإجراءات الطارئة لحماية الطلاب وسلامتهم قضية مهمة".

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة ضحايا موجة الحر المتصاعدة في اليابان منذ أسبوعين، إلى 80 قتيلًا وآلاف المصابين، الذين نقلوا إلى وحدات الرعاية المركز في المستشفيات، فيما طالب المسؤولون، يوم أمس، الثلاثاء، من المواطنين البقاء داخل المباني لتفادي درجات الحرارة، التي تجاوزت 40 درجة مئوية.وصرحت الحكومة، أنه من الممكن أن تقدم مساعدات مالية لتزويد المدارس بمكيفات هواء، وأشارت إلى تمديد الإجازات الصيفية التي بدأت هذا الأسبوع بالنسبة لطلاب كثيرين، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).