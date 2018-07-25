شؤون فلسطينية

بسبب المصالحة.. نيكي هايلي مهاجمةً الدول العربية: كم أعطيتم للفلسطينيين؟

بسبب المصالحة.. نيكي هايلي مهاجمةً الدول العربية: كم أعطيتم للفلسطينيين؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هاجمت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هايلي، الدول العربية، وذلك في إطار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، معتبرةً أنها "لا تبذل جهدًا كافيًا للمساعدة فعلاً في إرساء السلام بالمنطقة".

وقالت هايلي، في كلمة لها بمجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء: "أين الدول العربية، حين يجب تشجيع المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وهو أمر أساسي للسلام؟ أين الدول العربية حين يجب التنديد بـ (إرهاب) حماس؟ أين الدول العربية حين يصبح ضرورياً دعم التسويات من أجل السلام؟".

وأضافت: "حان الوقت لتساعد دول المنطقة الشعب الفلسطيني بشكل فعلي، بدل إلقاء الخطابات من على بعد آلاف الكيلومترات".

وحول عدم اهتمام واشنطن بالفلسطينيين، قالت: إنه "إضافة إلى مساعدتها المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، قدمت واشنطن العام الفائت 300 مليون دولار على شكل مساعدة ثنائية، ما يوازى منذ 1993 "أكثر من ستة مليارات دولار مساعدة ثنائية للفلسطينيين".

وتابعت: "كم أعطت الدول العربية للفلسطينيين، علماً بأن بعضها ثري، من المؤكد أنها لم تعط بمقدار ما فعلت الولايات المتحدة"، فالعام الفائت، كانت مساهمة إيران والجزائر وتونس في (أونروا) صفراً"، من دون أن تشير إلى تقليص واشنطن بشكل كبير لمساهمتها المالية في الوكالة هذا العام.

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