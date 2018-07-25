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38 قتيلاً وعشرات الجرحى في ثلاثة تفجيرات بمدينة السويداء السورية

38 قتيلاً وعشرات الجرحى في ثلاثة تفجيرات بمدينة السويداء السورية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة السورية، عن مقتل 38 شخصاً، وإصابة 37 آخرين في ثلاثة تفجيرات، نفذها عناصر من تنظيم الدولة في عدة قرى بمدينة السويداء السورية.

بدورها، قالت قناة (الإخبارية) السورية: "لقي عدد من السوريين مصرعهم، فيما أُصيب عدد آخر، اليوم الأربعاء بعد وقوع ثلاثة تفجيرات في مدينة السويداء، بالتزامن مع هجوم تنظيم الدولة على قرى المتونة ودوما وتيما بريف السويداء".

وقالت القناة ذاتها: "إن عناصر من تنظيم الدولة، تمكنوا من التسلل إلى مدينة السويداء ونفذوا ثلاثة تفجيرات، الأول قرب السوق، والثاني عند دوار المشنقة، والثالث استهدف دوار النجمة".

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، بأن الجهات المختصة لاحقت، وقتلت شخصين اثنين آخرين، قبيل تفجير نفسيهما.

وفي السياق ذاته، قالت القناة: "إن أحد المواطنين لقي مصرعه بعد أن تمكن من ملاحقة أحد المهاجمين وتصفيته في منطقة المسلخ بالمدينة".

وبحسب القناة، فإن وحدات من الجيش السوري، تتصدى لمحاولات تسلل عناصر إضافيين من تظيم الدولة إلى القرى التي تمت فيها التفجيرات الثلاثة.

وقالت: "إن سلاح الجو السوري، استهدف مواقع لتنظيم الدولة في الريف الشرقي للسويداء".

بدوره، قال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لوكالة (فرانس برس): "إن "ثلاثة تفجيرات بأحزمة ناسفة استهدفت مدينة السويداء وحدها، فيما وقعت تفجيرات أخرى بقرى في ريفها الشمالي الشرقي، قبل أن يشن تنظيم الدولة هجوماً ضدها".

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