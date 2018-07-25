38 قتيلاً وعشرات الجرحى في ثلاثة تفجيرات بمدينة السويداء السورية

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، بأن الجهات المختصة لاحقت، وقتلت شخصين اثنين آخرين، قبيل تفجير نفسيهما.







بدوره، قال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لوكالة (فرانس برس): "إن "ثلاثة تفجيرات بأحزمة ناسفة استهدفت مدينة السويداء وحدها، فيما وقعت تفجيرات أخرى بقرى في ريفها الشمالي الشرقي، قبل أن يشن تنظيم الدولة هجوماً ضدها".

وفي السياق ذاته، قالت القناة: "إن أحد المواطنين لقي مصرعه بعد أن تمكن من ملاحقة أحد المهاجمين وتصفيته في منطقة المسلخ بالمدينة".وبحسب القناة، فإن وحدات من الجيش السوري، تتصدى لمحاولات تسلل عناصر إضافيين من تظيم الدولة إلى القرى التي تمت فيها التفجيرات الثلاثة.وقالت: "إن سلاح الجو السوري، استهدف مواقع لتنظيم الدولة في الريف الشرقي للسويداء".