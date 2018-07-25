(معاريف): الأمم المتحدة تعتمد صيغة إسرائيلية أمريكية تدين احتجاز الجنود الإسرائيليين بغزة

أعلنت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أن الأمم المتحدة، اعتمدت صيغة مقترحة من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، تدين احتجاز حركة حماس للجنود الأسرى في قطاع غزة.





اعتماد الأمم المتحدة للصيغة الإسرائيلية الأمريكية، جاء بعد التصويت عليها من قبل 45 عضواً، بحسب الصحيفة.





وتطالب الصيغة، بالإفراج عن الأسرى وإعادتهم إلى عائلاتهم، وفقاً للقانون الدولي والعادات؛ واحتراماً للإنسانية والقيم الدينية، وفقاً للصحيفة.





رام الله - دنيا الوطن