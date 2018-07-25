الاحتلال يُدمر خط مياه في الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس

معتز بشارات

رام الله - دنيا الوطندمرت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، خط مياه في منطقة الرأس الأحمر، جنوب شرق طوباس.وأفادمسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، بأن أربع جرافات، ترافقها دوريات تابعة للاحتلال، شقت طريقاً في أراضي المزارعين، كما دمرت أحد الخطوط الناقلة للمياه في المنطقة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وقال: "إن الاحتلال، أعلن المكان منطقة عسكرية مغلقة، ومنع المواطنين من الخروج من خيامهم".يذكر، أن هذه المناطق تتعرض بشكل متكرر لانتهاكات يقوم بها الاحتلال من تدمير وتجريف، وتدريبات، وملاحقة عمال واعتقالهم.