شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينياً بالضفة وتصادر أسلحة وأموالاً

قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينياً بالضفة وتصادر أسلحة وأموالاً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت 13 مواطناً فلسطينياً.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم ضبط أسلحة في مدينة بيت لحم، كما تمت مصادرة أموال، زاعماً بأنها مخصصة لتنفيذ عمليات في قريتي يطا وحرملة بالخليل.

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