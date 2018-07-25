قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينياً بالضفة وتصادر أسلحة وأموالاً

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت 13 مواطناً فلسطينياً.وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم ضبط أسلحة في مدينة بيت لحم، كما تمت مصادرة أموال، زاعماً بأنها مخصصة لتنفيذ عمليات في قريتي يطا وحرملة بالخليل.