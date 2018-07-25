الأربعاء: أجواء شديدة الحرارة وجافة والأرصاد تُحذر





1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الحادية عشرة والرابعة عصراً.



2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 36-23 32-22 29-20 بيت لحم 36-23 32-22 29-20 رام الله والبيرة 34-22 30-21 28-19 طولكرم 37-25 32-24 31-24 نابلس 38-24 34-23 31-21 قلقيلية 37-25 32-24 31-24 جنين 39-25 35-24 33-23 سلفيت 36-23 32-22 29-20 طوباس 39-25 35-24 33-23 روابي 38-24 34-23 31-21 الخليل 34-22 30-21 28-18 غزه 34-25 31-24 30-24 أريحا 44-27 41-26 38-26 خانيونس 34-25 31-24 30-24 الأغوار الشمالية 42-25 39-24 36-24 رفح 36-25 32-24 31-23 وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين، خاصة يوم الأربعاء من:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الحادية عشرة والرابعة عصراً.2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأربعاء، شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة تكون الأجواء صافية ودافئة في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس 2018/07/26: يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2018/07/27: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.السبت 2018/07/28: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.