شؤون فلسطينية

جامعتا خضوري والنجاح توقعان مذكرة تعاون أكاديمي وبحثي مشتركة

جامعتا خضوري والنجاح توقعان مذكرة تعاون أكاديمي وبحثي مشتركة
رام الله - دنيا الوطن
وقع رئيس جامعة فلسطين التقنية أ. د. مروان عورتاني والقائم بـأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية أ. د. ماهر النتشة مذكرةتعاون تستمر لفترة أولية مدتها 5 سنوات قابلة للتمديد، بهدف ايجاد فرص للعمل المشترك بينهما في مختلف أوجه العمل الجامعي، خاصة في مجال التعليم والبحث العلمي، وذلك انطلاقاً من ايمان الجامعتين بأهمية التعاون وتبادل الخبرات بين الجامعات الفلسطينية.

خلال اللقاء الذي جمع الطرفين رحب أ. د. عورتاني بوفد جامعة النجاح مشيداً بالدور المهم الذي تلعبه الجامعة في تطوير التعليم الأكاديمي والتمثيل الدولي لفلسطين، مؤكداً على أهمية توثيق العلاقة بين الجامعتين في المجالات المشتركة التي تخدم التعليم الجامعي والمجتمع الفلسطيني في القطاعات المختلفة.

وشدد أ. د. عورتاني على أهمية هذه الاتفاقية التي جاءت لتعزيز تعاون الجامعتين في القطاع الزراعي بما يضمن تطوير منظومة الزراعة في فلسطين، إضافة الى انشاء الحديقة التكنولوجية الكورية، داعيا الى المزيد من التعاون البناء بين الجامعات الفلسطينية مبدياً استعداد جامعة خضوري لتقديم التسهيلات اللازمة.

من جهته شكر أ. د النتشة جامعة خضوري ممثلة برئيسها أ. د. مروان عورتاني على المبادرة في طرح فكرة الاتفاقية التي ترتبط بشكل أساسي في محوري الزراعة وتكنولوجيا المعلومات، مبدياً سعادته لمثل هذا التعاون خاصة في ظل علاقة الصداقة الطويلة التي تربط الجامعتين، ووحدة الهدف والرسالة في خدمة المجتمع الفلسطيني ونهضة القطاع التعليمي.

وأعرب أ. د. النتشة عن أمله في أن تمثل الاتفاقية بداية تعاون مثمر بين الجامعتين، داعياً الى البدء بتنفيذ خطوات عملية لتعزيز التعاون و الى المزيد من اتفاقيات التعاون المستقبلي في المجالات الأكاديمية والبحثية والدراسات العليا العديدة.

شملت الاتفاقية مجالات عددية أبرزها التعاون العلمي والبحثي ويتمثل في تطوير الأنشطة البحثية المشتركة واعداد برامج دكتوراه مشتركة خاصة في الدراسات الزراعية وفي تخصصات يختارها الطرفان بحيث تتناسب مع اهتماماتهما المشتركة وتعود بمردود تنموي وتطويري على القطاع الزراعي في فلسطين، والتعاون في اعداد وتقديم برامج ومشاريع علمية وبحثية مشتركة خاصة في المجالات الزراعية لدى المؤسسات الدولية مثل (ERASMUS+) وغيرها. كما تشمل الاتفاقية تسهيل مشاركة العاملين في الجامعتين والزيارات المتبادلة خاصة ذوي العلاقة بالمشاريع والبرامج المشتركة بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة التي تحكم عمل كلا الجامعتين. إضافة الى تبادل المعلومات الخاصة بنتائج الجهد البحثي المشترك،  والمشاركة وتبادل الخبرات العلمية والفنية، وتبادل للمعارف والموارد التعليمية والبحثية والتقنية والفنية ذات العلاقة بالبرامج والمشاريع المشتركة.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تشكيل فريق مشترك للمشاركة والتنسيق في اعمال اللجنة الفنية المكلفة بالإعداد والتخطيط والتطوير لمشروع الحديقة التكنولوجية الكورية التي أقرتها الحكومة الفلسطينية بدعم من الحكومة الكورية وبمشاركة الجامعات الفلسطينية ومؤسسات القطاعين العام والخاص.

كما نظمت الاتفاقية الأمور المالية وحقوق الملكية الفكرية ومتابعة بنود الاتفاقية من خلال تشكيل لجان فنية وادارية على ان يكون على رأس كل لجنة مسؤول اتصال وتنسيق مخول من قبل رئيس الجامعة.



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