عربي

السعودية تستنكر إقرار (قانون القومية) وتدعو إلى رفضه

السعودية تستنكر إقرار (قانون القومية) وتدعو إلى رفضه
رام الله - دنيا الوطن
جدد مجلس الوزراء السعودي، رفض المملكة واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي، القانون المسمى بـ (الدولة القومية للشعب اليهودي).

وأكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، بقصر السلام في جدة، أن هذا القانون يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، ويعطل الجهود الدولية الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

ودعا المجتمع الدولي إلى رفض هذا القانون وجميع المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني، بهدف طمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة.

أخبار ذات صلة

مصر.. عملية أمنية تقتل 13 مسلحاً بمنزل واحد

مصر.. عملية أمنية تقتل 13 مسلحاً بمنزل واحد

الدوحة: مباحثات مع واشنطن لتحويل (العديد) إلى قاعدة دائمة

الدوحة: مباحثات مع واشنطن لتحويل (العديد) إلى قاعدة دائمة

لقاءات بين ضباط إسرائيليين وسوريين في هضبة الجولان

لقاءات بين ضباط إسرائيليين وسوريين في هضبة الجولان

مقتل طيار سوري في إسقاط إسرائيل للطائرة السورية

مقتل طيار سوري في إسقاط إسرائيل للطائرة السورية

شاهد: السيسي مستعد لتناول وجبة واحدة في اليوم لتحقيق هذا الهدف

شاهد: السيسي مستعد لتناول وجبة واحدة في اليوم لتحقيق هذا الهدف

الجيش الإسرائيلي: اعترضنا طائرة مقاتلة قادمة من سوريا بعد اختراقها للمجال الجوي

الجيش الإسرائيلي: اعترضنا طائرة مقاتلة قادمة من سوريا بعد اختراقها للمجال الجوي

حسن نصرالله يحمل حفيده.. صورة استفزت أفيخاي أدرعي فـ&#34;حفَّل&#34; عليها بـ&#34;الفوتوشوب&#34;

حسن نصرالله يحمل حفيده.. صورة استفزت أفيخاي أدرعي فـ"حفَّل" عليها بـ"الفوتوشوب"

قتلى وجرحى بهجوم استهدف موكباً لقيادات عسكرية بعدن

قتلى وجرحى بهجوم استهدف موكباً لقيادات عسكرية بعدن

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الاحصاء: توصيات بضرورة تكامل الأدوار بين كافة الجهات لتمكين المرأة اقتصاديا

الاحصاء: توصيات بضرورة تكامل الأدوار بين كافة الجهات لتمكين المرأة اقتصاديا

بسيسو يرعى فعاليات ثقافية وفنية في مهرجان فرخة الدولي

بسيسو يرعى فعاليات ثقافية وفنية في مهرجان فرخة الدولي

جامعتا خضوري والنجاح توقعان مذكرة تعاون أكاديمي وبحثي مشتركة

جامعتا خضوري والنجاح توقعان مذكرة تعاون أكاديمي وبحثي مشتركة

فيديو: الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق بتجمع للسيارات القديمة شرقي غزة

فيديو: الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق بتجمع للسيارات القديمة شرقي غزة

السراج: الأزمات بغزة تتفاقم مع استمرار تشديد الحصار وإغلاق (كرم أبو سالم)

السراج: الأزمات بغزة تتفاقم مع استمرار تشديد الحصار وإغلاق (كرم أبو سالم)

(الوطنية موبايل) تُوقع مع بنك فلسطين اتفاقية إعادة تمويل قرضها التجميعي

(الوطنية موبايل) تُوقع مع بنك فلسطين اتفاقية إعادة تمويل قرضها التجميعي

ملادينوف: إذا لم نُغير الأوضاع الإنسانية بغزة سنكون أمام انفجار جديد

ملادينوف: إذا لم نُغير الأوضاع الإنسانية بغزة سنكون أمام انفجار جديد

السعودية تدعم خزينة السلطة بـ 80 مليون دولار

السعودية تدعم خزينة السلطة بـ 80 مليون دولار

منوعات

معلومات ستصدمك.. تعرف على وظائف زوجات رؤساء العالم

معلومات ستصدمك.. تعرف على وظائف زوجات رؤساء العالم

لماذا وجّه نبيل شعيل اللوم لـ &#34;حسن العطار&#34; نجم برنامج &#34;ذا فويس&#34;؟

لماذا وجّه نبيل شعيل اللوم لـ "حسن العطار" نجم برنامج "ذا فويس"؟

مجلة لبنانية تهاجم عساف: لا تُذكر له أغنيةً ضاربة.. وحضوره على &#34;السوشيل ميديا&#34; ضئيل جداً

مجلة لبنانية تهاجم عساف: لا تُذكر له أغنيةً ضاربة.. وحضوره على "السوشيل ميديا" ضئيل جداً

دنيا بطمة لمنتقديها: أجسام بِغال وعقول عصافير

دنيا بطمة لمنتقديها: أجسام بِغال وعقول عصافير

الأمير هاري لميغان: لا تقلّدي أمي

الأمير هاري لميغان: لا تقلّدي أمي

فنانة تكشف كيف أصبح ابن لجين عمران بعدما كبر

فنانة تكشف كيف أصبح ابن لجين عمران بعدما كبر

بعد انتشارها عالميا.. إليك شخصية &#34;كيكي&#34; الحقيقية

بعد انتشارها عالميا.. إليك شخصية "كيكي" الحقيقية

أرقام صادمة.. لن تصدقوا كم تتقاضى صافيناز دينا وجوهرة مقابل وصلة رقص

أرقام صادمة.. لن تصدقوا كم تتقاضى صافيناز دينا وجوهرة مقابل وصلة رقص

ابنها اختفى فجأة و&#34;سأقطع لسانكِ&#34; أحد التهديدات.. تشريح جثة مي سكاف

ابنها اختفى فجأة و"سأقطع لسانكِ" أحد التهديدات.. تشريح جثة مي سكاف

شاهد: مطرب إسرائيلي يسرق إسم الموسيقار الراحل &#34;فريد الأطرش&#34;

شاهد: مطرب إسرائيلي يسرق إسم الموسيقار الراحل "فريد الأطرش"

عربي

مصر.. عملية أمنية تقتل 13 مسلحاً بمنزل واحد

مصر.. عملية أمنية تقتل 13 مسلحاً بمنزل واحد

الدوحة: مباحثات مع واشنطن لتحويل (العديد) إلى قاعدة دائمة

الدوحة: مباحثات مع واشنطن لتحويل (العديد) إلى قاعدة دائمة

شاهد: السيسي مستعد لتناول وجبة واحدة في اليوم لتحقيق هذا الهدف

شاهد: السيسي مستعد لتناول وجبة واحدة في اليوم لتحقيق هذا الهدف

الجيش الإسرائيلي: اعترضنا طائرة مقاتلة قادمة من سوريا بعد اختراقها للمجال الجوي

الجيش الإسرائيلي: اعترضنا طائرة مقاتلة قادمة من سوريا بعد اختراقها للمجال الجوي