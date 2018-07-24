السعودية تستنكر إقرار (قانون القومية) وتدعو إلى رفضه

رام الله - دنيا الوطنجدد مجلس الوزراء السعودي، رفض المملكة واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي، القانون المسمى بـ (الدولة القومية للشعب اليهودي).وأكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، بقصر السلام في جدة، أن هذا القانون يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، ويعطل الجهود الدولية الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).ودعا المجتمع الدولي إلى رفض هذا القانون وجميع المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني، بهدف طمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة.