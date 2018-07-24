شؤون فلسطينية

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن السفر ليوم غدٍ الأربعاء، سيكون للحافلات المتبقية من الحافلة التاسعة من الكشف السابق بالإضافة إلى (حافلة الجوازات المصرية والحافلة الأولى من الكشف الجديد.

ونوهت إلى أن المسافرين المسجلة أسماؤهم في الحافلات السابقة عليهم التواجد الساعة السابعة صباحًا في صالة أبو يوسف النجار بخانيونس، وضرورة اصطحاب أمتعتهم للسفر معهم، مشددةً على ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين.

كما وأشارت إلى ضرورة إحضار التوكيل الرسمي "من الآباء أو وكلائهم"، الخاص بسفر الأبناء المرفقين مع أمهاتهم، من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر.

أخبار ذات صلة

الاحصاء: توصيات بضرورة تكامل الأدوار بين كافة الجهات لتمكين المرأة اقتصاديا

الاحصاء: توصيات بضرورة تكامل الأدوار بين كافة الجهات لتمكين المرأة اقتصاديا

بسيسو يرعى فعاليات ثقافية وفنية في مهرجان فرخة الدولي

بسيسو يرعى فعاليات ثقافية وفنية في مهرجان فرخة الدولي

جامعتا خضوري والنجاح توقعان مذكرة تعاون أكاديمي وبحثي مشتركة

جامعتا خضوري والنجاح توقعان مذكرة تعاون أكاديمي وبحثي مشتركة

ملادينوف: لن نسمح بحرب بغزة.. منصور: إسرائيل اختارت قمع شعبنا وارتكاب الجرائم

ملادينوف: لن نسمح بحرب بغزة.. منصور: إسرائيل اختارت قمع شعبنا وارتكاب الجرائم

فيديو: الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق بتجمع للسيارات القديمة شرقي غزة

فيديو: الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق بتجمع للسيارات القديمة شرقي غزة

السراج: الأزمات بغزة تتفاقم مع استمرار تشديد الحصار وإغلاق (كرم أبو سالم)

السراج: الأزمات بغزة تتفاقم مع استمرار تشديد الحصار وإغلاق (كرم أبو سالم)

(الوطنية موبايل) تُوقع مع بنك فلسطين اتفاقية إعادة تمويل قرضها التجميعي

(الوطنية موبايل) تُوقع مع بنك فلسطين اتفاقية إعادة تمويل قرضها التجميعي

مي كيلة تنفي لـ &#34;دنيا الوطن&#34; غرق سفن لمهاجرين فلسطينيين قبالة السواحل الإيطالية

مي كيلة تنفي لـ "دنيا الوطن" غرق سفن لمهاجرين فلسطينيين قبالة السواحل الإيطالية

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الاحصاء: توصيات بضرورة تكامل الأدوار بين كافة الجهات لتمكين المرأة اقتصاديا

الاحصاء: توصيات بضرورة تكامل الأدوار بين كافة الجهات لتمكين المرأة اقتصاديا

بسيسو يرعى فعاليات ثقافية وفنية في مهرجان فرخة الدولي

بسيسو يرعى فعاليات ثقافية وفنية في مهرجان فرخة الدولي

جامعتا خضوري والنجاح توقعان مذكرة تعاون أكاديمي وبحثي مشتركة

جامعتا خضوري والنجاح توقعان مذكرة تعاون أكاديمي وبحثي مشتركة

فيديو: الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق بتجمع للسيارات القديمة شرقي غزة

فيديو: الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق بتجمع للسيارات القديمة شرقي غزة

السراج: الأزمات بغزة تتفاقم مع استمرار تشديد الحصار وإغلاق (كرم أبو سالم)

السراج: الأزمات بغزة تتفاقم مع استمرار تشديد الحصار وإغلاق (كرم أبو سالم)

(الوطنية موبايل) تُوقع مع بنك فلسطين اتفاقية إعادة تمويل قرضها التجميعي

(الوطنية موبايل) تُوقع مع بنك فلسطين اتفاقية إعادة تمويل قرضها التجميعي

ملادينوف: إذا لم نُغير الأوضاع الإنسانية بغزة سنكون أمام انفجار جديد

ملادينوف: إذا لم نُغير الأوضاع الإنسانية بغزة سنكون أمام انفجار جديد

السعودية تدعم خزينة السلطة بـ 80 مليون دولار

السعودية تدعم خزينة السلطة بـ 80 مليون دولار

منوعات

معلومات ستصدمك.. تعرف على وظائف زوجات رؤساء العالم

معلومات ستصدمك.. تعرف على وظائف زوجات رؤساء العالم

لماذا وجّه نبيل شعيل اللوم لـ &#34;حسن العطار&#34; نجم برنامج &#34;ذا فويس&#34;؟

لماذا وجّه نبيل شعيل اللوم لـ "حسن العطار" نجم برنامج "ذا فويس"؟

مجلة لبنانية تهاجم عساف: لا تُذكر له أغنيةً ضاربة.. وحضوره على &#34;السوشيل ميديا&#34; ضئيل جداً

مجلة لبنانية تهاجم عساف: لا تُذكر له أغنيةً ضاربة.. وحضوره على "السوشيل ميديا" ضئيل جداً

دنيا بطمة لمنتقديها: أجسام بِغال وعقول عصافير

دنيا بطمة لمنتقديها: أجسام بِغال وعقول عصافير

الأمير هاري لميغان: لا تقلّدي أمي

الأمير هاري لميغان: لا تقلّدي أمي

فنانة تكشف كيف أصبح ابن لجين عمران بعدما كبر

فنانة تكشف كيف أصبح ابن لجين عمران بعدما كبر

بعد انتشارها عالميا.. إليك شخصية &#34;كيكي&#34; الحقيقية

بعد انتشارها عالميا.. إليك شخصية "كيكي" الحقيقية

أرقام صادمة.. لن تصدقوا كم تتقاضى صافيناز دينا وجوهرة مقابل وصلة رقص

أرقام صادمة.. لن تصدقوا كم تتقاضى صافيناز دينا وجوهرة مقابل وصلة رقص

ابنها اختفى فجأة و&#34;سأقطع لسانكِ&#34; أحد التهديدات.. تشريح جثة مي سكاف

ابنها اختفى فجأة و"سأقطع لسانكِ" أحد التهديدات.. تشريح جثة مي سكاف

شاهد: مطرب إسرائيلي يسرق إسم الموسيقار الراحل &#34;فريد الأطرش&#34;

شاهد: مطرب إسرائيلي يسرق إسم الموسيقار الراحل "فريد الأطرش"

عربي

مصر.. عملية أمنية تقتل 13 مسلحاً بمنزل واحد

مصر.. عملية أمنية تقتل 13 مسلحاً بمنزل واحد

الدوحة: مباحثات مع واشنطن لتحويل (العديد) إلى قاعدة دائمة

الدوحة: مباحثات مع واشنطن لتحويل (العديد) إلى قاعدة دائمة

شاهد: السيسي مستعد لتناول وجبة واحدة في اليوم لتحقيق هذا الهدف

شاهد: السيسي مستعد لتناول وجبة واحدة في اليوم لتحقيق هذا الهدف

الجيش الإسرائيلي: اعترضنا طائرة مقاتلة قادمة من سوريا بعد اختراقها للمجال الجوي

الجيش الإسرائيلي: اعترضنا طائرة مقاتلة قادمة من سوريا بعد اختراقها للمجال الجوي