مصر.. عملية أمنية تقتل 13 مسلحاً بمنزل واحد

لقي 13 مسلحاً مصرعهم اليوم، الثلاثاء، في اشتباكات مع قوات الأمن المصرية، أثناء عملية مداهمات في عاصمة محافظة شمال سيناء، بحسب ما أعلن مصدر أمني مصري.







ويشن الجيش والأمن في مصر حملة في شمال سيناء لملاحقة الجماعات المتشددة، وشهد شهر تموز/ يوليو الجاري مقتل عشرات المسلحين، جراء عمليات أمنية في مدن رفح والشيخ زويد والعريش.



وفي سيناريو مماثل لما حدث اليوم، قتلت قوات الأمن قبل أسبوعين، 11 مسلحاً، كانوا يختبئون داخل منزل مهجور في حي السمران بالعريش.



وتكافح القوات المصرية من أجل القضاء على جماعات متطرفة تنشط في شبه جزيرة سيناء، شرقي مصر، أخطرها تنظيم (أنصار بيت المقدس) التابع لتنظيم الدولة.

رام الله - دنيا الوطنوقال المصدر: "إن الاشتباكات اندلعت أثناء دهم منزل قيد الإنشاء في أحد أحياء مدينة العريش، بعد ورود معلومات تفيد باتخاذ مجموعة من العناصر المسلحة المكان مقراً لهم"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وعثرت قوات الأمن بحوزة المسلحين القتلى على أربع بنادق آلية، وبندقيتي خرطوش، وثلاث عبوات ناسفة، مُعدة للتفجير، بالإضافة إلى كميات من الذخائر.