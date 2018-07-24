فيديو: الدفاع المدني يحاول السيطرة على حريق بتجمع للسيارات القديمة شرقي غزة
خاص دنيا الوطن
أفاد المقدم رائد الدهشان، مدير العمليات في جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، باندلاع حريق كبير مساء اليوم، الثلاثاء، في مكان تجمع للسيارات القديمة شرقي مدينة غزة.
أفاد المقدم رائد الدهشان، مدير العمليات في جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، باندلاع حريق كبير مساء اليوم، الثلاثاء، في مكان تجمع للسيارات القديمة شرقي مدينة غزة.
وأكد الدهشان في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن طواقم الدفاع المدني متواجدة الآن في مكان الحريق؛ لمحاولة إخماده وبالاستعانة بسيارات الإطفاء التابعة لبلدية غزة، وجرافات وزارة الأشغال.
وأوضح الدهشان، أن عملية إطفاء الحريق ستكون صعبة، لأنه اندلع في السيارات التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.
وحول سبب الحريق، أشار إلى أنه لم يتم التعرف على ذلك، منوهاً إلى أن السبب، سيتضح بعد الانتهاء من عمليات التحقيق.
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