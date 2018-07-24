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الدوحة: مباحثات مع واشنطن لتحويل (العديد) إلى قاعدة دائمة

الدوحة: مباحثات مع واشنطن لتحويل (العديد) إلى قاعدة دائمة
توضيحية
رام الله- دنيا الوطن
أعلنت الدوحة اليوم، الثلاثاء، أنها تبحث مع الولايات المتحدة تحويل قاعدة (العديد) الجوية، الأكبر أمريكياً في المنطقة، إلى قاعدة دائمة في الإمارة الغنية، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من عام على اندلاع الأزمة الدبلوماسية في الشرق الأوسط بين قطر من جهة، والسعودية وحلفائها من جهة ثانية، على خلفية اتهام الدوحة بدعم (الإرهاب)، بحسب ما جاء على موقع (الغد).

وقالت الوكالة: "إن قطر تعمل حالياً مع حليفها الاستراتيجي الأميركي، على رسم خارطة الطريق لمستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، مما يشمل ضم قاعدة العديد الجوية لقائمة القواعد العسكرية الدائمة التابعة للولايات المتحدة".

كما أعلنت عن إطلاق مشروع جديد لتوسعة القاعدة يقوم على بناء "ثكنات سكنية ومباني خدمية لدعم المساعي الأمنية المشتركة، بالإضافة إلى رفع جودة حياة القوات المقيمة في القاعدة الجوية".

ويقيم في قاعدة (العديد) نحو 10 آلاف جندي اميركي، وتنطلق منها الطائرات التي تقوم بتوجيه ضربات لتنظيم الدولة، وتنظيمات متطرفة أخرى في دول في المنطقة بينها سوريا والعراق.

وتأسست القاعدة في العام 2005 بينما كانت الولايات المتحدة تبحث عن قاعدة بديلة في المنطقة، بعد أن طلب منهم السعوديون مغادرة المملكة، عقب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2011.

وبالنسبة لقطر، فإن (العديد) توفر لها الحماية من أعمال عدائية قد يقدم عليها خصومها في المنطقة، وتحويلها الى قاعدة دائمة يعزز من أهميتها ومن أهمية تواجدها في الإمارة الصغيرة.

كما تضم قطر قاعدة أميركية ثانية هي (السيلية) التي تستخدمها القيادة المركزية الأميركية مقراً للتحضير للعمليات العسكرية.

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