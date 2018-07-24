السراج: الأزمات بغزة تتفاقم مع استمرار تشديد الحصار وإغلاق (كرم أبو سالم)

رام الله - دنيا الوطنحذّر الدكتور يحيى السراج، عضو اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، من تفاقم الأزمات الإنسانية وتصاعدها في قطاع غزة، جراء تشديد الاحتلال الإسرائيلي الحصار، وإغلاق (معبر كرم أبو سالم)، المعبر التجاري الوحيد.وقال السراج في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء 24-7-2018، إن الاحتلال ما يزال يشدد الحصار، متجاهلاً التحذيرات الدولية، والدعوات لإنهائه بشكل فوري.وأكد أن استمرار الحصار والإغلاق عدوان مستمر، مبيناً أن الحصار غير قانوني وغير أخلاقي، ومنافٍ لكافة المواثيق والأعراف الدولية، ويرتقي لكونه عقوبة جماعية ضد مليوني مواطن في غزة.وأشار السراج إلى الارتفاع المخيف والمتصاعد بشكل دائم لنسب الفقر والبطالة ومعدل دخل الفرد اليومي، باعتبار إغلاق المعبر له تأثير كبير ومباشر على كافة القطاعات وخاصة الاقتصادية.وبين أن استمرار الوضع على حاله، يعني مزيداً من التدهور وعودة الأوضاع الإنسانية والمعيشية في غزة إلى بداية فرض الحصار عام 2007، بل أشد صعوبة في ظل تصاعد الاعتداءات وزيادة حاجة القطاع الصحي، وقطاع الإنشاءات، والاقتصاد ومختلف القطاعات.ودعا السراج إلى تدخل عربي ودولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار، وفتح (معبر كرم أبو سالم) والسماح بإدخال كافة أنواع السلع دون قوائم ممنوعات، بل والعمل على فتح كافة المعابر التي أغلقت تدريجياً منذ عام 2006.