شؤون فلسطينية

(الوطنية موبايل) تُوقع مع بنك فلسطين اتفاقية إعادة تمويل قرضها التجميعي

(الوطنية موبايل) تُوقع مع بنك فلسطين اتفاقية إعادة تمويل قرضها التجميعي
رام الله - دنيا الوطن
وقعت شركة الوطنية موبايل– إحدى شركات مجموعة (Ooredoo) العالمية– اتفاقية لإعادة تمويل القرض التجميعي الذي كانت قد حصلت عليه الشركة عام 2012 من خلال مجموعة من المؤسسات المصرفية الدولية المختصة، ليعاد الاتفاق على تمويله اليوم، من خلال بنك فلسطين، للتماشي مع التطور الطبيعي للشركة، وذلك بقيمة إجمالية تساوي 70 مليون دولار أمريكي، علماً بأن القرض الأصلي استخدم لبناء الشبكة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين السيد هاشم الشوا، على الثقة الكبيرة التي تعززت بين البنك والوطنية موبايل خلال السنوات الماضية، والتي نتجت عن تعامل مستمر، وعلاقات مستمرة وتوافق على أهداف كانت تصب في خدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة.

كما أثنى الشوا على الأداء المتميز الذي حققته الوطنية موبايل، وإثبات قوتها في السوق الفلسطيني رغم العقبات الكثيرة والظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا، حيث تمكنت الوطنية موبايل من اجتيازها طيلة السنوات الماضية، مما منحها ثقة البنك والمؤسسات الفلسطينية بكل جدارة.

وحول ذلك، صرح رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية موبايل السيد محمد أبو رمضان، عن سعادته بتطور أداء المؤسسات المصرفية الفلسطينية، لتحل محل المؤسسات المصرفية العالمية، بتقديمها خدمات مصرفية متميزة للقطاع الخاص الفلسطيني بكل كفاءة وجدارة، مشيراً إلى التطور النوعي والكبير الذي أنجزه بنك فلسطين خلال السنوات القليلة الماضية، ولما في ذلك من مساهمة كبيرة في تطوير عمل وأداء الشركات الخاصة في فلسطين.

في ذات السياق، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية موبايل د. ضرغام مرعي، "إننا في الوطنية موبايل نمضي بخطى ثابتة وواثقة نحو تحقيق أهدافنا المرجوة انطلاقا من أدائنا التجاري، وتحديدًا بعد إطلاق خدماتنا التجارية في قطاع غزة، بالإضافة إلى إطلاق خدمات الجيل الثالث في الضفة الغربية".

وقال د. مرعي: "إن توقيع اتفاقية إعادة تمويل القرض التجميعي من مؤسسة مصرفية مواكبة لتطور الوطنية موبايل منذ اليوم الأول لإطلاق خدماتها التجارية، وزيادة الثقة بين هذه المؤسسة والشركة يعد نجاحًا للوطنية موبايل، التي تفتخر بجسور الثقة والعلاقة الوثيقة التي تربطها ببنك فلسطين، صاحب أكبر شبكة مصرفية انتشاراً داخل الوطن، كما مكنتنا إعادة التمويل من خلال بنك فلسطين، من خفض كلفة التمويل الكلي على الشركة، وتحقيق مرونة إضافية في العمل".

بدوره، أشار السيد رشدي الغلاييني مدير عام بنك فلسطين الى أن بنك فلسطين مؤسسة فلسطينية وطنية تسعى لدعم المؤسسات الفلسطينية وتمويل المشاريع الكبيرة التي تعمل على تحفيز الاقتصاد الفلسطيني وتشغيل أيدٍ عاملة وتخفيف البطالة، والمساهمة في النمو الاقتصادي وتحفيز العمل الجاد نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، والمضي قدمًا نحو بناء دولتنا الفلسطينية المستقلة. مشيداً بالعلاقة الوطيدة مع الوطنية موبايل، والتي تمثل قصة نجاح في تكامل المؤسسات الوطنية نحو مستقبل مشرق برغم الصعوبات.

وأضاف الغلاييني، "نحن فخورون بعلاقتنا وشراكتنا مع شركة الوطنية موبايل التي تحقق نموًا عمليًا كبيرًا، لذلك فنحن ماضون مع الوطنية موبايل بإعادة تمويل قرضها التجميعي بناء على المعطيات الإيجابية التي برزت جلية لأداء الشركة طيلة الفترة الماضية".

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