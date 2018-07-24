شؤون فلسطينية

مي كيلة تنفي لـ "دنيا الوطن" غرق سفن لمهاجرين فلسطينيين قبالة السواحل الإيطالية

مي كيلة تنفي لـ "دنيا الوطن" غرق سفن لمهاجرين فلسطينيين قبالة السواحل الإيطالية
خاص دنيا الوطن
نفت الدكتورة مي كيلة، سفيرة دولة فلسطين في إيطاليا، غرق سفن لمهاجرين عليها مواطنين فلسطينيين أمام السواحل الإيطالية.

وقالت كيلة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "تواصلنا مع جميع الجهات الإيطالية حول ذلك، وتبين أنه لا وجود غرق لأي سفينة عليها مهاجرين فلسطينيين حتى اللحظة".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا في وقت سابق من اليوم، الثلاثاء، خبراً يفيد بغرق سفينة تحمل مهاجرين فلسطينيين قبالة السواحل الإيطالية، وهذا ما نفته السفيرة كيلة.

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