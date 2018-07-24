مقتل طيار سوري في إسقاط إسرائيل للطائرة السورية

رام الله - دنيا الوطنأكد مصدر عسكري سوري، أن العقيد الطيار السوري عمران مرعي لقي مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد إسقاط طائرته بصواريخ إسرائيلية قرب الجيب التابع لتنظيم الدولة الذي يحتله مسلحوه عند المثلث السوري الأردني مع الجولان، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.وأشار المصدر إلى أن طائرة (سو22) كان يقودها منفردا العقيد الطيار عمران مرعي، والذي قضى إثر إسقاط طائرته بصواريخ باتريوت الإسرائيلية في الأجواء السورية فوق منطقة حوض اليرموك أقصى جنوب غرب سوريا.وأفاد المصدر بأنه تقرر إلغاء مشاركة الطيار الآخر في الغارة على مواقع داعش في المنطقة في آخر لحظة.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ (باتريوت) لاعتراض مقاتلة سورية من طراز (سوخوي)، اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي جنوب هضبة الجولان.وأكد مصدر عسكري سوري لوكالة (سبوتنيك) أن الطائرة التي أسقطتها صواريخ باتريوت إسرائيلية لم تدخل أجواء الجولان السوري على الإطلاق، وتم استهدافها وهي داخل الأراضي السورية.وأشار إلى أن الطائرة السورية كانت في مهمة قتالية ضد تحصينات الجيب الذي يسيطر عليه تنظيم الدولة (المحظور في روسيا) في أقصى جنوب غربي سوريا في حوض اليرموك غرب درعا.وأضاف: "إسرائيل تعمدت إسقاط الطائرة أثناء تحليقها فوق الجيب الداعشي جنوبي سوريا في مسعى واضح منها لكي يتم أسر الطيار من قبل مسلحي تنظيم الدولة والتفاوض على وقف العملية العسكرية التي تستهدف مناطق سيطرتهم".وبدأ الجيش السوري مؤخرا هجوما على مواقع تسيطر عليها المجموعات المسلحة شرق القنيطرة، بعد سيطرته على ما يزيد عن 90% من مساحة محافظة درعا واستعادته السيطرة على كامل الحدود مع الأردن، وقد تمكن من تحرير عشرات القرى والبلدات في القنيطرة، ومحاصرة الجيب الأخير لتنظيم الدولة عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل.