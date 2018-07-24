شؤون فلسطينية

وُصفت بالطفيفة.. ثلاث اصابات في قصف لطائرة استطلاع شرق غزة

وُصفت بالطفيفة.. ثلاث اصابات في قصف لطائرة استطلاع شرق غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بقطاع غزة، بأن ثلاثة مواطنين اصيبوا بجراح مختلفة، في قصف لطائرة استطلاع اسرائيلية، مجموعة من الشبان الفلسطينيين شرق مدينة غزة.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن السحباني، مدير الاسعاف والطوارئ في مستشفى الشفاء بغزة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الاصابات الثلاثة وصفت بالطفيفة.

وكانت قناة (الاقصى) الفضائية قد أعلنت في خبر عاجل، أن احدى الاصابات الثلاثة، وصفت بالخطيرة.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي: "نفذت طائرة تابعة لسلاح الجو قبل قليل هجوما على خلية أطلقت بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات".

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