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شاهد: السيسي مستعد لتناول وجبة واحدة في اليوم لتحقيق هذا الهدف

شاهد: السيسي مستعد لتناول وجبة واحدة في اليوم لتحقيق هذا الهدف
رام الله - دنيا الوطن
دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، المواطنين إلى الصبر، مبدياً استعداده لتناول وجبة واحدة يومياً من أجل بناء مصر.

جاء ذلك خلال افتتاحه عددا من المشروعات في قطاع الكهرباء اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة عبر (الفيديو كونفرانس)، وفق ما أوردت صحيفة (القدس العربي).

ووصف السيسي، ما تحقق في قطاع الكهرباء والطاقة في مصر منذ 2014 بالخيال، قائلاً، إن الدولة تعمل بخطة غير مسبوقة على جميع المستويات.

وأضاف: "جرى اتمام خطوط لنقل الغاز بتكلفة أربعة مليارات جنيه، فضلًا عن العديد من المشروعات القومية في قطاع الكهرباء".

ووجه حديثه للمصريين، قائلًا: "علينا كمصريين أن نكون سعداء، وكل المطلوب منكم شيء واحد فقط، هو أن تصبروا وسترون العجب العجاب في مصر، كما يجب أن نأخذ الأمور بجدية وإصرار وتحمل".

 


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