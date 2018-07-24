ملادينوف: إذا لم نُغير الأوضاع الإنسانية بغزة سنكون أمام انفجار جديد
رام الله - دنيا الوطن
حذر نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وقال ملادينوف، خلال كلمة له بمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء: "إن لم نبدأ العمل لتغيير الأوضاع الانسانية في غزة، فنحن أمام انفجار جديد لا مناص منه"، مضيفاً: "الغزيون يحق لهم أن يعيشوا في ظل كرامة وحرية، وهذا حقهم ولا يجب أن يمنعها آخرون".
حذر نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وقال ملادينوف، خلال كلمة له بمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء: "إن لم نبدأ العمل لتغيير الأوضاع الانسانية في غزة، فنحن أمام انفجار جديد لا مناص منه"، مضيفاً: "الغزيون يحق لهم أن يعيشوا في ظل كرامة وحرية، وهذا حقهم ولا يجب أن يمنعها آخرون".
وأشار ملادينوف إلى أن الأمم المتحدة تبذل جهوداً لإتمام المصالحة الفلسطينية بدعم مصري، متابعًا: "نعمل على توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة واحدة، ولا يمكن الطلب من المانحين تقديم المساعدات في ظل انعدام أي أفق سياسي للحل في غزة".
التعليقات