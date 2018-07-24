ملادينوف: إذا لم نُغير الأوضاع الإنسانية بغزة سنكون أمام انفجار جديد





وأشار ملادينوف إلى أن الأمم المتحدة تبذل جهوداً لإتمام المصالحة الفلسطينية بدعم مصري، متابعًا: "نعمل على توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة واحدة، ولا يمكن الطلب من المانحين تقديم المساعدات في ظل انعدام أي أفق سياسي للحل في غزة".



رام الله - دنيا الوطنحذر نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.وقال ملادينوف، خلال كلمة له بمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء: "إن لم نبدأ العمل لتغيير الأوضاع الانسانية في غزة، فنحن أمام انفجار جديد لا مناص منه"، مضيفاً: "الغزيون يحق لهم أن يعيشوا في ظل كرامة وحرية، وهذا حقهم ولا يجب أن يمنعها آخرون".