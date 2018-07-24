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أردوغان: روح هتلر عادت بين بعض قادة إسرائيل.. ونتياهو يرد

أردوغان: روح هتلر عادت بين بعض قادة إسرائيل.. ونتياهو يرد
رام الله - دنيا الوطن
انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قانون قومية الدولة الذي أقرته إسرائيل أخيراً، قائلاً إنه يضفي الشرعية على القمع.

وأوضح أردوغان، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك)، أن إسرائيل أظهرت أنها دولة إرهاب بهجومها على الفلسطينيين بالدبابات والمدفعية.

وأضاف: "قانون الدولة القومية الذي أقرته إسرائيل يضفي الشرعية على القمع وعلى أفعال غير مشروعة"، مضيفاً: "روح هتلر عادت بين بعض الإداريين في إسرائيل".

وكان  الكنيست الإسرائيلي قد صادق بأغلبية 62 نائباً ومعارضة 55، على مشروع "قانون القومية" بالقراءتين الثانية والثالثة.

وفي ذات السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تعقيبه على إقرار القانون: "هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل".

ويعرف مشروع قانون القومية دولة إسرائيل على أنها "الوطن القومي للشعب اليهودي، الذي يمارس فيها حقوقه الطبيعية والثقافية والدينية والتاريخية لتقرير المصير".

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