السعودية تدعم خزينة السلطة بـ 80 مليون دولار

رام الله - دنيا الوطنأعربت الرئاسة الفلسطينية عن شكرها للمملكة العربية السعودية على تقديم مبلغ 80 مليون دولار أميركي، تمثل مساهمة المملكة في دعم موازنة الحكومة الفلسطينية.وأكدت الرئاسة متانة العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والسعودي الشقيقين وقيادتي البلدين والرئيس محمود عباس وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفق ما أوردت وكالة (وفا).وأعربت الرئاسة عن تقديرها للدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في شتى المجالات.