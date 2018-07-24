السفير منصور: مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة بحث الحالة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة مفتوحة لبحث الحالة الفلسطينية بمشاركة كافة أعضاء المجلس وعدد كبير من الدول.وقال منصور، لإذاعة (صوت فلسطين) الثلاثاء، إنه سيتم خلال الجلسة تقديم إحاطة باسم الأمين العام للامم المتحدة من قبل مبعوثه نيكولاي ميلادينوف حول الأوضاع على الأرض في فلسطين وما هو المطلوب من مجلس الأمن الدولي ليتحمل مسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.