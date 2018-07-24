شؤون فلسطينية

السفير منصور: مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة بحث الحالة الفلسطينية

السفير منصور: مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة بحث الحالة الفلسطينية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة مفتوحة لبحث الحالة الفلسطينية بمشاركة كافة أعضاء المجلس وعدد كبير من الدول.

وقال منصور، لإذاعة (صوت فلسطين) الثلاثاء، إنه سيتم خلال الجلسة تقديم إحاطة باسم الأمين العام للامم المتحدة من قبل مبعوثه نيكولاي ميلادينوف حول الأوضاع على الأرض في فلسطين وما هو المطلوب من مجلس الأمن الدولي ليتحمل مسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

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