كشف قضية ابتزاز الكتروني في جنين

كشفت الشرطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ملابسات قضية تهديد وتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الواتس اب) في محافظة جنين.





وقال بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة إنه وبناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين من سكان محافظة جنين للشرطة حول قيام مجهول بإرسال رسائل عبر تطبيق الواتس أب بالتهديد، والتشهير في أهل بيته تم جمع المعلومات من خلال وحدة الجرائم الالكترونية في فرع شرطة المباحث العامة.





وأضاف أنه تم حصر الاشتباه بشخص من سكان محافظة طوباس وباستدعائه وسماع أقواله اعترف بإرسال رسائل تهديد وتشهير للمشتكي.





وأكد البيان أنه تمت إحالة المشتبه به إلى جهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني اللازم بحقه أصولاً.

رام الله - دنيا الوطن