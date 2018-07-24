شؤون فلسطينية

الصحة: مطاعيم الحجاج ستصل قطاع غزة غداً وصرفها بالمجان

الصحة: مطاعيم الحجاج ستصل قطاع غزة غداً وصرفها بالمجان
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها أرسلت شحنة من المطاعيم الخاصة للحجاج إلى مستودعاتها في قطاع غزة، مشيرة إلى الاستمرار في صرف هذه الطعومات مجاناً لحجاج المحافظات الجنوبية، بناء على قرار الرئيس محمود عباس، القاضي بإعفاء أهلنا في القطاع من رسوم الخدمات الصحية.

وأكد وزير الصحة د. جواد عواد، أن بإمكان الحجاج في المحافظات الجنوبية الحصول على التطعيمات اللازمة بعد توزيعها على مديريات الصحة في قطاع غزة، وستصرف لجميع الحجاج هناك بشكل مجاني، بناء على قرار سابق للرئيس محمود عباس.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن هذه المطاعيم أرسلت عبر ثلاجات خاصة اليوم من مستودعات الوزارة المركزية في نابلس إلى مستودعاتها في قطاع غزة، حيث ستصل قطاع غزة غداً الأربعاء.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت البدء بتطعيم الحجاج في المحافظات الشمالية اليوم الثلاثاء، قائلة: إن المستودعات المركزية، وزعت الطعومات على جميع المديريات، حيث بإمكان الحجاج التوجه إلى مديريات الصحة كل حسب محافظته، لأخذ التطعيم اللازم، والحصول على البطاقة الخاصة التي تثبت أخذه للتطعيم.

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