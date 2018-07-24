(0404): لأول مرة.. جندي إسرائيلي يقنص أحد مطلقي البالونات الحارقة

رام الله - دنيا الوطنقال موقع (0404) الإسرائيلي: إنه لأول مرة، منذ بدء مسيرات العودة في الثلاثين من آذار/ مارس الماضي، قنص جندي إسرائيلي، شاباً فلسطينياً، أثناء تجهيزه لبالون حارق.وأوضح الموقع، أن هذه الحادثة لم تحدث من قبل، بأن يتم قنص أحد مطلقي البالونات، عندما كان ينفخ بالوناً، ليطلقه لمناطق غلاف غزة.