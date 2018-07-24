جبارين يفتتح مشروع إعادة تأهيل شبكة المياه في خربثا بني حارث

رام الله - دنيا الوطنافتتح وكيل وزارة الحكم المحلي محمد حسن جبارين، مشروع إعادة تأهيل شبكة المياه الفرعية في بلدة خربثا بني حارث، بقيمة (82) ألف دولار.جاء ذلك، خلال حفل نظمه المجلس القروي، اليوم، الثلاثاء، بحضور ممثل اليابان لدى فلسطين تاكيشي أوكوبو، والوكيل المساعد لشؤون المديريات عبد الكريم سدر، وعدد من المدراء العامين في الوزارة، ورئيس مجلس قروي خربثا بني حارث، عمر عليان، وأعضاء المجلس القروي، وعدد من رؤساء الهيئات المحلية المجاورة.بدوره، بارك جبارين باسم أسرة الوزارة قاطبة لعموم أهالي القرية وللمجلس القروي، افتتاح المشروع، واصفاً إياه بالمهم والحيوي، نظاراً لكونه يلبي احتياج مهم وأساسي من احتياجات السكان، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات فيما يتعلق بالمياه.وشدد جبارين على أهمية المشاركة المجتمعية ومساهمة المواطنين جنباً إلى جنب مع ممثليهم في المجالس القروية والبلدية في اختيار المشاريع الملحة للتنفيذ وذات الأولوية، والعمل على حشد الطاقات من أجل توفير الأموال اللازمة لتنفيذ مثل هذه المشاريع التنموية والتطويرية.وأكد جبارين، أن الوزارة رصدت لهذا العام ومن خلال موازنتها التطويرية رزمة من المشاريع التي سيتم تنفيذها في العديد من الهيئات المحلية خلال هذا العام، وذلك لتعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم، وتوفير مقومات العيش الكريم لهم، إلى جانب استمرار مطالبتها للدول الشقيقة والصديقة بتقديم المزيد من الدعم المالي لتنفيذ مشاريع استراتيجية لخدمة المواطنين.وشكر جبارين الحكومة اليابانية على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، ودعمها للشعب الفلسطيني من خلال توفير الأموال اللازمة لتنفيذ العديد من المشاريع التطويرية على أرض الواقع، وأسهمت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.من جهته، أعرب اوكوبو عن سعادته للمشاركة بالاحتفال بإنجاز هذا المشروع المهم، والذي سيسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والتخفيف عنهم، مؤكداً استمرار دعم اليابان لإقامة وتنفيذ مثل هذه المشاريع.من ناحيته، شكر رئيس المجلس القروي كلاً من الحكومة اليابانية، ووزارة الحكم المحلي على دعمهم للقرية، وسعيهم لإنجاز هذا المشروع الذي سيلمس أثره المواطنون في القرية بشكل مباشر.هذا والتقى جبارين على هامش الاحتفال، مع رؤساء عدد من الهيئات المحلية في محافظة رام الله والبيرة، واستمع لأبرز الاحتياجات، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع إعادة تأهيل وتعبيد الشوارع الداخلية، والطرق الرئيسة والرابطة، ومشاريع متعلقة بشبكات المياه والكهرباء، والصرف الصحي، وبناء مدارس وغرف صفية، ومراكز صحية، وغيرها من الاحتياجات.وشدد جبارين خلال اللقاء على أهمية العمل المشترك والتفكير بضرورة إقامة شراكات مع القطاع الخاص من أجل تنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية محلية، وتوسيع أدوار المجالس، لتشمل الاهتمام بالجوانب الثقافية والاقتصادية والسياحية والرياضية وغيرها، مشيراً إلى أن الوزارة، ستدرس كافة الاحتياجات، وستعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتاحة.